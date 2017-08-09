КНДР разрабатывает план удара по американской базе Гуам

Стратегические силы Северной Кореи изучают план атаки на остров Гуам, где располагается военная база США, с применением ракет средней дальности «Хвасон-12», сообщает «Ренхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. После «окончательного изучения и завершения» план будет передан на утверждение лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Это заявление северокорейских военных было сделано спустя несколько часов после обещания президента США Дональда Трампа применить к Пхеньяну «огонь и ярость», в случае если от КНДР будет исходить угроза в адрес Соединенных Штатов. Ранее появилась информация о том, что Пхеньяну удалось миниатюризировать ядерный заряд и теперь он может быть установлен на баллистических ракетах.

Остров Гуам на западе Тихого океана не является территорией США, но считается их владением. Здесь расположена одна из крупнейших американских баз в регионе. В частности, именно отсюда летят в Южную Корею бомбардировщики B-1B, когда возникает необходимость продемонстрировать силу Пхеньяну.

Власти Гуама надеются, что у них хватит сил защитить свой народ. Представитель островного парламента Бенжамин Круз заявил Associated Press, что они «молятся, чтобы сил у США и защитных систем было достаточно для защиты».