Трамп: Северная Корея столкнется с «огнем и яростью» в случае угрозы США

Президент США Дональд Трамп пообещал КНДР беспрецедентный ответ на угрозу в адрес своей страны. «Северной Корее лучше больше не угрожать США. Они встретят огонь и ярость, каких мир не видел раньше», - приводит Reuters его заявление, сделанное прессе в своем гольф-клубе в Нью-Джерси.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян готов преподать США «серьезный урок». В тот же день The Washington Post со ссылкой на доклад американской разведки сообщила, что КНДР удалось миниатюризировать свои боеголовки, так что теперь их можно разместить на баллистических ракетах. Разведка указала, что этот шаг стал для Пхеньяна важной вехой на пути к становлению полноценной ядерной державой. В июле Пхеньян дважды осуществил запуски межконтинентальных баллистических ракет.

Представители американской администрации не раз давали понять, что США рассматривают все варианты разрешения северокорейской проблемы, включая военный. Министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил: если Пхеньян решится на применение ядерного оружия, Вашингтон ответит «эффективно и подавляюще», но оговорился, что любое военное решение будет «трагичным в невероятных масштабах».

Американский контингент в Южной Корее составляет 28 500 человек, в Японии – 54 000, сообщает Пентагон.