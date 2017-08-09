«Коммерсантъ»: Банк «Открытие» спешит расстаться с проблемными кредитами на 35 млрд рублей

Банк «Открытие» выставил на торги 35 млрд руб. просроченных розничных кредитов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух участников тендера. На подачу заявок была отведена неделя. Участники рынка взыскания долгов согласны, что этот тендер - крупнейший в нынешнем году, отмечает издание. В 2016 г. «Открытие» провело два цессионных тендера на общую сумму чуть менее 14 млрд руб.

Об объявлении конкурса сайт «Открытия» сообщил 27 июля. Заявки принимались до 18.00 4 августа. От претендентов требовалось наличие достаточных финансовых ресурсов для подачи заявки на участие, опыт работ по взысканию просроченной задолженности и наличие квалифицированного персонала, а также отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами, возбужденных уголовных дел и неснятых судимостей у руководителей. Тендер проводился в закрытом режиме, говорят собеседники «Коммерсанта». Для взыскателей конкурс «стал неожиданностью», добавляет издание. Если такая процедура проводится в столь сжатые сроки и для столь большого портфеля, это «скорее вредит продавцу, чем помогает, потому что компании не могут хорошо оценить портфель, пройти необходимую процедуру согласования или привлечения инвестиций», объяснила изданию вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Елена Докучаева.

О том, что «Открытие» спешит расстаться с проблемными ссудами, свидетельствует и то, что портфель поделен на мелкие лоты, пишет газета. Выставленный на продажу портфель содержит около 79 000 контрактов и разбит на 114 лотов. По словам одного из источников издания, «минимальный лот состоял из нескольких десятков долгов, максимальный — почти из 3500 штук».

В свете последних событий и негативного информационного фона вокруг банка логично предположить, что «Открытие» стремится улучшить свои показатели и побыстрее избавиться от проблемных ссуд, полагает партнер юридической компании «Юрпартнеръ» Александр Федоров.

В «Открытии» прокомментировали только, что участников тендера — несколько десятков. «Мы рассматриваем цессию как один из эффективных инструментов управления проблемной задолженностью и используем его достаточно регулярно», - заявил директор департамента по работе с проблемной задолженностью банка «Открытие» Дмитрий Ким.

Позднее Ким добавил, что сроки тендера являются для рынка стандартными. На конкурсе будет второй тур, когда «Открытие» сравнит 15 претендентов, предложивших лучшую цену. Итоги тендера будут подведены в конце августа, говорится в его заявлении, поступившем в «Ведомости». У «Открытия» нет задачи продать всю задолженность, объяснил он. В рамках тендера банк оценивает, какую часть проблемной задолженности выгоднее продать, а с какой работать самостоятельно. «Мы хотим получить независимую оценку рынка и продавать будем только ту часть портфеля, для которой это будет экономически целесообразно. Разбивка на большое количество относительно небольших лотов позволяет нам повысить эффективность этого процесса», - добавил он.