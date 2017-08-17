Генпрокуратура России назвала политизированным решение Швейцарии по делу Андрея Бородина

В Генпрокуратуре России назвали «абсолютно политизированным» решение надзорного органа Швейцарии разблокировать счета экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и отказать России в юридической помощи по его делу. Комментарий по ситуации «Коммерсанту» дал официальный представитель ведомства Александр Куренной. «Генпрокуратура России выразила швейцарским коллегам категорическое несогласие с принятым решением, поскольку оно идет вразрез с международными обязательствами Швейцарии в борьбе с отмыванием криминальных денег и способствует безнаказанности лиц, совершающих экономические преступления», - сообщил он.

Куренной напомнил, что по делу Бородина правоохранительные органы России и Швейцарии сотрудничали с 2011 г., когда в Швейцарии против него было инициировано свое расследование. Он добавил, что такие же дела были возбуждены во Франции и Германии, а также других странах, где экс-президент Банка Москвы предположительно разместил около $2 млрд, выведенных им из кредитной организации. Российская Генпрокуратура исполнила целый ряд следственных поручений, поступивших из Швейцарии, швейцарская сторона предоставляла России информацию по громкому делу об отмывании. Последний обмен данными состоялся в 2014 г. В том же году надзорный орган Швейцарии неожиданно для России прекратил уголовное преследование Бородина, оставив под арестом его счета.

16 августа стало известно, что счета Бородина в швейцарских банках разблокированы по решению федеральной прокуратуры. Это радиостанции SRF сообщил представитель офиса федерального прокурора Андрэ Марти. Решение об отказе в юридической помощи и о разблокировке счетов было принято в мае 2017 г. на следующем основании: «В Швейцарии считают, что в России не может быть гарантировано справедливое судебное разбирательство». Марти уточнил, что в России не соблюдаются процедурные правила, сформулированные в Европейской конвенции по правам человека.

Это SRF подтвердил и представитель федерального управления юстиции страны Фолько Галли. По его словам, в правительстве считают, что Швейцария не имеет права - в данном случае - вмешиваться в дело. Проживающий последние шесть лет в Англии банкир получил доступ к 354 млн швейцарских франков, которые были арестованы несколько лет назад на банковских счетах его структур. Судя по открытым данным, разблокированной может оказаться большая часть средств Бородина: в Англии принадлежащая ему недвижимость оценивалась в $200 млн, еще $40 млн было на счетах банков в Люксембурге и Бельгии.

Как сообщил «Ведомостям» представитель офиса федерального прокурора Швейцарии, открытое в 2011 г. дело против Бородина было закрыто в январе 2015 г. За полгода до этого, в июне 2014 г., Россия обратилась к швейцарским властям за правовой помощью в отношении дела Бородина, передал представитель прокурора.