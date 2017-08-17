Прокуратура проверяет жалобу о невыплате зарплат сотрудникам «Югры»

Прокуратура Тюмени начала проверку после коллективной жалобы сотрудников банка «Югра» на невыплату зарплат. Как сказала РБК помощник прокурора Центрального административного округа Тюмени Регина Резниченко, обращение за подписью 54 человек поступило в надзорное ведомство «совсем недавно». Всего в банке работают 300 человек, добавила она. Сколько банк задолжал заявителям, она сказать не смогла. Она добавила, что 11 августа банк отчитался о погашении задолженности перед сотрудниками, но проверка продолжается.

Коллективная жалоба на невыплату зарплат поступала и в Роструд. По сведениям издания «РБК-Тюмень», проверку по заявлению начала Госинспекция труда.

Банк России ввел временную администрацию в «Югру» 10 июля, 19 июля это решение опротестовала Генпрокуратура, 20 июля АСВ начало выплаты страховых возмещений вкладчикам банка, а 28 июля ЦБ лишил «Югру» лицензии.