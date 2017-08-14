Власти Москвы согласовали митинг вкладчиков «Югры» в «Гайд-парке»

Мэрия Москвы согласовала митинг вкладчиков обанкротившегося банка «Югра». Акция протеста пройдет 23 августа в «Гайд-парке» в Сокольниках, однако число участников сокращено до 500 человек, сообщил руководитель департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников.

Вкладчики трижды подавали заявки на проведение митинга в центре города. В первый раз мэрия согласовала митинг 15 августа, однако перенесла его с заявленной Трубной площади в «Гайд-парк» из-за работ по благоустройству и сократила численность митингующих. В следующей раз вкладчики предложили еще около 10 мест в центре Москвы, их также отклонили. В третий раз, объединившись с «Партией роста», активисты просили согласовать акцию рядом с метро «Улица 1905 года», при этом сократив численность участников митинга в шесть раз - с первоначально заявленных 3000 на Трубной площади до 500 человек, чтобы провести акцию именно в центре столицы.

«Мы согласовали митинг в "Гайд-парке", 23 августа, 500 человек. Мы согласовали столько участников, сколько нам дали по заявке - они просили 500 человек (по заявке на проведение рядом с метро "Улица 1905 года"). Митинг на "Улице 1905 года" не согласован», - сказал Черников. Он добавил, что активисты могут увеличить количество участников митинга.

Черников отметил, что 15 августа митинг клиентов «Югры» не состоится, поскольку активисты не подали в департамент уведомление о согласии на проведение данного митинга.