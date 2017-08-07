ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве «Югры»

ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банка «Югра» банкротом, следует из информации, размещенной на сайте суда.

ЦБ отозвал лицензию «Югры» с 28 июля. До этого, с 10 июля, регулятор ввел в банк временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а также мораторий на удовлетворение требований кредиторов (что по закону является страховым случаем). Сумма выплат вкладчикам оценивалась в 170 млрд руб. Основной владелец банка Алексей Хотин предложил ЦБ план спасения «Югры», однако регулятор счел его нереалистичным и отозвал у банка лицензию.