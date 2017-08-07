У 61% вкладов в «Югре» страховой лимит превышен не более чем на 100 000 рублей

У 61% вкладчиков банка «Югра» с депозитами от 1,4 млн руб. превышение страхового лимита составило не более 100 000 руб., передает ТАСС со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«Доля вкладчиков банка "Югра" с суммой превышения до 100 000 руб. составляет 61% от общего количества вкладчиков-превышенцев, а с суммой превышения до 600 000 руб. - 86%», - отметили в АСВ.

Ранее власти Москвы согласовали митинг «вкладчиков-превышенцев» банка «Югра» 15 августа.