Власти Москвы согласовали митинг вкладчиков банка «Югра»

Власти Москвы согласовали проведение митинга вкладчиков банка «Югра» 15 августа. Местом проведения выбран «Гайд-парк» в Сокольниках. Об этом рассказала пресс-секретарь департамента региональной безопасности столицы Елена Романова.

«Власти согласовали митинг вкладчиков банка "Югра" на 15 августа с 16.00 до 20.00. В связи с работами по благоустройству на Трубной площади митинг перенесен в "Гайд-парк" парка Сокольники», - уточнила она.

По ее словам, разрешенная численность митингующих сокращена вдвое, до 1500 человек, так как это максимальная вместимость «Гайд-парка».

Ранее в мэрию Москвы от инициативной группы вкладчиков была подана заявка на проведение митинга на Трубной площади 15 августа с 16.00 до 20.00. Заявленное количество участников - до 3000 человек.