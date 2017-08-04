Вкладчики «Югры» подали заявку на митинг в Москве

Инициативная группа вкладчиков банка «Югра», у которого 28 июля ЦБ отозвал лицензию, планируют провести митинг на Трубной площади в Москве 15 августа с 16.00 до 20.00. Соответствующую заявку они подали в столичную мэрию в пятницу, передает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря департамента региональной безопасности Москвы Елены Романовой.

«Заявлено до 3000 участников», - уточнила она, напомнив, что согласно законодательству мэрия Москвы в течение трех суток должна дать заявителям ответ. «Скорее всего, дадим ответ во вторник или в понедельник вечером», - добавила Романова.

Руководитель инициативной группы Николай Николаев написал в группе «Превышенцы банка "Югра" и пострадавшие юр. лица» во «В контакте», что заявка на проведение митинга в правительство Москвы была подана 4 августа в 11.00. «Мы предложили им два хороших места в центральной части города. Как появится результат, сразу опубликую! У нас все получится!» - написал он.