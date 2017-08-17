«Ак Барс» пожалуется в полицию на распространителей слухов об отзыве у него лицензии

Татарстанский банк «Ак Барс» собирается пожаловаться в правоохранительные органы на ложные сообщения о нем, которые рассылаются через мессенджеры с 16 августа. В них говорилось, что у банка отзовут лицензию, сообщили ТАСС в пресс-службе банка. Там напомнили, что в начала года «Ак Барс» уже обращался в МВД из-за аналогичной проблемы.

В офисах «Ак Барса» ситуация штатная, подразделения и банкоматы работают в обычном режиме, заверили в пресс-службе. Уровень наличности в банкоматах поддерживается на достаточном уровне, деньги выдаются в стандартном порядке. «Нормативы достаточности капитала находятся на комфортном уровне: значение норматива мгновенной ликвидности составляет 217,794%, что более чем в 10 раз выше минимального порога в 15%, а значение норматива текущей ликвидности 445,674% также значительно превышает минимально допустимый порог 50%», - цитирует ТАСС. За первое полугодие 2017 г. «Ак Барс» получил 357,6 млн руб. чистой прибыли.