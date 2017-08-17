Moody's не исключило снижения рейтингов банка «Открытие»

Международное рейтинговое агентство Moody's поставило на пересмотр с возможностью снижения долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга и депозитов в иностранной и национальной валютах банка «Открытие». Сейчас рейтинги находятся на уровне «Ва3».

Также на пересмотр были помещены рейтинги субординированного долга банка В2, базовая оценка кредитоспособности (BCA) и скорректированная BCA - b1, долгосрочная оценка риска контрагента (CRA) - Ba3(cr).

Moody's подтвердило краткосрочный рейтинг депозитов и краткосрочную CRA на уровне Not prime.

Эти действия агентства вызваны опасениями относительно усилившейся в последнее время волатильности объемов депозитов, что оказывает давление на ликвидность банка и увеличивает стоимость привлечения средств. Кроме того, беспокойство аналитиков вызывает рост участия банка в финансировании крупных финансовых и промышленных активов компании «Открытие холдинг».

Банк «Открытие» по итогам II квартала 2017 г. занимает 7-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». Контроль в банке принадлежит компании «Открытие холдинг», бенефициарами которой, в свою очередь, являются бизнесмен Вадим Беляев, совладельцы нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун, ВТБ, группа ИСТ, бизнесмен Александр Мамут, НПФ «Лукойл-гарант», глава набсовета банка «Открытие» Рубен Аганбегян.