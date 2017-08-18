Brent торгуется на уровне $51 за баррель

К 8.50 мск пятницы октябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $51 за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - на уровне $47,06 за баррель. За торги четверга Brent подорожала на $0,76 (1,51%) до $51,03 за баррель, WTI - на $0,31 (0,66%) до $47,09 за баррель, напоминает «Интерфакс». Утром в пятницу котировки стабильны.

Аналитик Clipper Data Трой Винсент связывает рост рынка в четверг с тем, что технические индикаторы спровоцировали покупки контрактов после падения цены WTI ниже уровня поддержки в $47 за баррель. «С точки зрения фундаментального анализа, несмотря на сохраняющиеся ожидания снижения запасов нефти в США до конца августа, никаких "бычьих" сигналов для рынка не было», - цитирует его Marketwatch.

Минэнерго США в минувшую среду сообщило, что добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 79 000 баррелей в сутки (б/с) до 9,502 млн б/с, максимума с середины июля 2015 г. Запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились на 8,9 млн баррелей, что вдвое превзошло прогноз: аналитики S&P Global Platts ожидали, что запасы снизятся на 3,6 млн баррелей.

Соглашение ОПЕК+ об ограничении производства нефти «отошло на второй план, поскольку устойчивый тренд в добыче в США продолжает сдерживать рост цен», говорит один из авторов издания Sevens Report Тайлер Ричи. «При отсутствии геополитических катализаторов уровень в $50 за баррель для WTI, вероятно, останется устойчивым уровнем сопротивления в ближайшее время, а если добыча нефти в США продолжит расти, давление на стоимость нефти продолжится», - добавляет он.