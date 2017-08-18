Bitcoin Cash за сутки подорожал на 60%

За последние сутки курс новой криптовалюты Bitcoin Cash, появившейся при разделении биткоина, вырос на 60% и утром в пятницу составил около $500 за единицу, сообщает «Прайм». На бирже Bitfinex на 10.30 мск курс Bitcoin Cash составлял $474,33 за единицу против $299 на 10.30 четверга. В 04.00 мск курс Bitcoin Cash составлял $528 за единицу. Максимальных отметок (выше $750 за единицу) Bitcoin Cash достигал на следующий день после разделения - 2 августа.

Биткоин 1 августа разделился на две отдельные валюты - Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash - из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласий по вопросу, связанному с программным обеспечением. В ночь на вторник, 1 августа, был успешно активирован протокол для Bitcoin (Original). Итоговый протокол SegWit2х подразумевает расширение памяти блока для этой валюты до 2 Мб. Для новой же криптовалюты, получившей название Bitcoin Cash, размер блока, содержащего информацию о произошедших транзакциях, был увеличен до 8 Мб с 1 Мб, напоминает «Прайм». По мнению ее разработчиков, это позволит увеличить пропускную способность сети, стимулируя ее дальнейший рост. Все владельцы биткоинов автоматически стали владельцами и Bitcoin Cash.