Brent торгуется на уровне $51,91 за баррель

К 9.29 мск вторника октябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $51,91 за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) – на уровне $47,59 за баррель. За торги понедельника Brent подешевела на $1,06 (2,01%) до $51,66 за баррель, WTI – на $1,14 (2,35%) до $47,37 за баррель, напоминает «Интерфакс». После этого обвала, который аналитики объяснили закрытием длинных позиций, котировки во вторник растут по итогам предыдущей сессии.

Рынки ждут данных о запасах нефти в США на прошлой неделе. Американский институт нефти API опубликует свой отчет, составленный на основе данных, собранных на добровольной основе, в ночь со вторника на среду. Министерство энергетики представит официальные данные в среду в 17.30 мск. Аналитики в среднем прогнозируют, что за минувшую неделю запасы нефти в стране снизились на 3,5 млн баррелей. С конца июня товарные запасы этого топлива в стране снизились на 43 млн баррелей, отмечает «Интерфакс».

По данным источников Bloomberg, технический комитет по мониторингу выполнения соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК и их партнерами оценил соблюдение квот в июле на уровне 94%.