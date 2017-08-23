Brent торгуется на уровне $51,66 за баррель

К 9.15 мск среды октябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $51,66 за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - у $47,71 за баррель. За торги вторника Brent подорожала на $0,21 (0,41%) до $51,87 за баррель, WTI - на $0,30 (0,63%) до $47,83 за баррель, напоминает «Интерфакс». В среду утром котировки немного снижаются на данных Американского института нефти (API) о росте запасов бензина в США на минувшей неделе. По данным API, запасы бензина выросли на 1,4 млн баррелей, а запасы нефти снизились на 3,6 млн баррелей.

Минэнерго США опубликует свои данные о запасах позднее в среду. Аналитики ожидают, что за минувшую неделю запасы нефти сократились на 3,5 млн баррелей до 463 млн баррелей, бензина - на 1,25 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов не изменились.