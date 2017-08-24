Brent торгуется на уровне $52,54 за баррель

К 8.31 мск четверга октябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $52,54 за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - у $48,36 за баррель. Как напоминает «Интерфакс», в среду Brent подорожала на $0,7 (1,5%) до $52,57 за баррель, WTI - на $0,58 (1,21%) до $48,41 за баррель.

Минэнерго США в среду сообщило, что на минувшей неделе запасы нефти в стране сократились на 3,33 млн баррелей, как и ожидали на рынке. Показатель снизился по итогам восьмой недели подряд.

Негативом для рынка нефти остается продолжающееся повышение объемов нефтедобычи. За прошлую неделю производство в США выросло на 26 000 баррелей в сутки (б/с) и сейчас находится на максимальных уровнях с июля 2015 г. - почти 9,53 млн б/с, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на MarketWatch.