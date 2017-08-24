В банке «Открытие» подтвердили выход из капитала кипрского банка

Банк «Открытие» продал 19,8% акций кипрского Russian Commercial Bank (RCB), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы российского банка.

«Мы всегда рассматривали покупку миноритарной доли акций RCB как портфельную, а не стратегическую инвестицию. Наши ожидания от нее полностью оправдались — мы получили привлекательное предложение по покупке нашей доли и закрываем инвестицию с существенной прибылью. Полученные средства мы планируем направить на развитие бизнеса в России, в том числе розничного», — сообщили в банке.

Ранее об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к RCB. Один из источников отметил, что это вынужденная сделка: «ФК Открытие» нужны деньги в связи с оттоком клиентских средств.