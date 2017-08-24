Брокер БКС начал проверку после рассылки о проблемах «Открытия» от его имени

Брокер БКС начал внутреннюю проверку после появившейся информации о том, что сотрудник брокера разослал сообщение о проблемах банка «Открытие».

«Мы уже отреагировали на информацию коллег из банка "Открытие" и начали внутреннее расследование: по нашим данным, никаких рассылок данный сотрудник не осуществлял. Тем не менее при получении дополнительной информации из "Открытия" мы готовы продолжить расследование и до конца прояснить этот инцидент», – рассказал RNS управляющий директор брокерской компании БКС Андрей Алетдинов.

Ранее один из представителей финансовой группы «Открытие» опубликовал в Facebook скриншот сообщения от имени начальника отдела продаж брокерских продуктов БКС Виталия Шульги. «В банке "Открытие" ЦБ ведет полномасштабные проверки. Это может быть чревато, поэтому, если вы размещаете средства в банке "Открытие", мы рекомендуем временно подстраховаться и перевести их в другой банк», — цитирует агентство сообщение.

Алетдинов добавил, что БКС не рассылал и не собирается рассылать подобные сообщения. Вместе с тем он подчеркнул, что «распространение подобной информации без установления факта подлинности письма наносит имиджевый ущерб в том числе компании БКС, поэтому хотелось бы предостеречь коллег от преждевременных непроверенных публикаций».