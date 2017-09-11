Нефть дорожает после ослабления урагана «Ирма»

Нефть дорожает из-за информации об ослаблении силы урагана «Ирма», обрушившегося на Флориду в воскресенье. Ноябрьские фьючерсы на Brent к 8.38 мск выросли на 0,45% до $54,02 за баррель, WTI подорожала на 0,8% до $47,86 за баррель.

По оценкам экспертов, порядка 6% нефтеперерабатывающих мощностей в США остаются закрытыми из-за последствий урагана «Харви», который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Слабый спрос на нефть со стороны нефтеперерабатывающих предприятий привел к существенному росту запасов нефти в США на прошлой неделе.