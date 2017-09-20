Шишханов возглавит совет директоров Бинбанка

Совет директоров Бинбанка решил избрать председателем совета директоров Микаила Шишханова, сообщили «Ведомостям» в кредитной организации. В этой должности при поддержке Банка России он будет проводить финансовое оздоровление Бинбанка и «Рост банка». Ранее ЦБ сообщил, что собственник Бинбанка попросил Банк России рассмотреть возможность санировать банк через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Регулятор обещал принять решение по этому вопросу в ближайшие дни.

«Сейчас мы находимся в активной переговорной стадии с Банком России. Наша цель – при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и "Рост банка", - говорится в комментарии Шишханова. - Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка, включая каждого вкладчика».

Шишханов признал, что раньше «не рассчитал бизнес-силы»: «Проблемы "Рост банка", взятого на санацию, и "МДМ банка" оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры». Он добавил, что полностью разделяет позицию ЦБ, одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке.

«Я глубоко благодарен Михаилу Гуцериеву, который согласился по моей просьбе в марте этого года возглавить совет директоров Бинбанка. Пакет мер, предпринятых Гуцериевым в короткие сроки, был направлен на сохранение Бинбанком ведущих позиций в финансовой отрасли, стабилизацию его работы и, в первую очередь, на защиту интересов вкладчиков. Однако вступление в силу закона о консолидации банковского сектора обусловило решение ЦБ о применении других механизмом оздоровления банка. В связи с этим я принял решение возглавить совет директоров Бинбанка. Уверен, совместные действия регулятора и команды Бинбанка позволят сделать все необходимое для защиты интересов всех клиентов», – заявил Шишханов.