Центробанк объявил о начале санации Бинбанка

Банк России решил принять меры по «по повышению финансовой устойчивости» Бинбанка и «Рост банка», сообщает сайт регулятора. ЦБ планирует участвовать в санации в качестве основного инвестора и использовать средства Фонда консолидации банковского сектора. Меры по повышению устойчивости банков «осуществляются в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями» этих организаций, а это «позволит обеспечить непрерывность их деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности банков», объяснил ЦБ.

Бинбанк, «Рост банк» и остальные банки группы (московский «Бинбанк диждитал» и екатеринбургский «Уралприватбанк») продолжат работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки, пообещал ЦБ. Регулятор будет оказывать им финансовую поддержку, гарантируя непрерывность их работы.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется. В Бинбанк и «Рост банк» введена временная администрация.

О том, что собственник Бинбанка попросил рассмотреть возможность санировать банк через Фонд консолидации банковского сектора, ЦБ объявил днем ранее. Регулятор обещал принять решение в ближайшее время. «Сейчас мы находимся в активной переговорной стадии с Банком России. Наша цель – при поддержке ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и «Рост банка», – приводятся в заявлении Бинбанка комментарии его совладельца Микаила Шишханова. Собственник и руководители банка будут сотрудничать с временной администрацией ЦБ для обеспечения непрерывности деятельности банка, говорится в совместном заявлении ПФГ «Сафмар» семьи Гуцериевых и Бинбанка.