Песков не увидел необходимости для Кремля вмешиваться в работу ЦБ

Банк России полностью самостоятелен в вопросах санации банков и не согласовывает такие решения с Кремлем. Так пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, согласовывает ли ЦБ свои действия с Кремлем и есть ли указание мегарегулятору в преддверии президентских выборов «спасать» крупные банки. 21 сентября ЦБ объявил о мерах по оздоровлению Бинбанка и «Рост банка». Это второй случай санации банковской группы силами Фонда консолидации банковского сектора, подконтрольного ЦБ. Первым случаем стала группа «Открытие», о финансовом оздоровлении которой регулятор объявил 29 августа.

Песков напомнил, что ЦБ - независимый орган, передает ТАСС. «Процесс регулирования банковского сектора полностью находится в руках и в компетенции Центробанка, никаких согласований это не требует», - сказал он.

«Центробанк полностью контролирует ситуацию в плане обеспечения стабильности в банковском секторе, это не требует согласования с Кремлем», - добавил Песков и напомнил, что президент не раз говорил, что поддерживает работу ЦБ и его председателя Эльвиры Набиуллиной.