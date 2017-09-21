S&P понизило рейтинги Китая впервые с 1999 года

Агентство Standard & Poor's понизило долгосрочные рейтинги Китая в иностранной и национальной валюте до A+ с AA-, сообщает «Интерфакс». Прогноз по рейтингам - стабильный. Краткосрочные рейтинги КНР в иностранной и национальной валюте понижены до A-1 с A-1+. S&P понизило рейтинги Китая впервые с 1999 г.

Рейтинговое решение отражает мнение агентства, что продолжительный период быстрого роста объемов кредитования увеличил экономические и финансовые риски в КНР. Хотя рост кредитования способствовал значительному росту ВВП и повышению стоимости активов, одновременно он негативно сказался на финансовой стабильности, считают аналитики S&P.

Стабильный прогноз по рейтингам означает, что в агентстве считают, что Китай сохранит сильные темпы роста экономики в следующие 3-4 года. S&P прогнозирует, что ежегодные темпы увеличения ВВП на душу населения в Китая сохранятся выше уровня в 4%, «даже несмотря на продолжающееся ослабление роста государственных инвестиций».

Рейтинги Китая могут быть еще понижены, если вырастет вероятность, что правительство КНР ослабит усилия в плане сдерживания растущих финансовых рисков и допустит дальнейший рост объемов кредитования с целью стимулирования экономического роста, говорится в пресс-релизе S&P. Аналитики агентства считают, что «такая тенденция ослабит гибкость китайской экономики в условиях шоков, а также повысит вероятность снижения темпов роста ВВП», говорится в сообщении S&P.