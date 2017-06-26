Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Рисковые инвестиции
Китай озаботился системным риском своих конгломератов
Fosun, инвестирующая в России, Dalian Wanda, HNA и Anbang использовали займы для зарубежных поглощений
- Алексей Невельский
- / Ведомости
Новость о расследовании вызвала в четверг падение котировок акций публичных компаний, контролируемых Dalian Wanda, Fosun и HNA
Mark Schiefelbein / AP
Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC) потребовала от банков страны проверить, представляют ли для них риск займы крупнейшим китайским компаниям, которые активно инвестировали за границу.
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