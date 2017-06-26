Мировая экономика
Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Рисковые инвестиции

Китай озаботился системным риском своих конгломератов

Fosun, инвестирующая в России, Dalian Wanda, HNA и Anbang использовали займы для зарубежных поглощений

Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC) потребовала от банков страны проверить, представляют ли для них риск займы крупнейшим китайским компаниям, которые активно инвестировали за границу.

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