Китай озаботился системным риском своих конгломератов

Fosun, инвестирующая в России, Dalian Wanda, HNA и Anbang использовали займы для зарубежных поглощений

Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Рисковые инвестиции

Новость о расследовании вызвала в четверг падение котировок акций публичных компаний, контролируемых Dalian Wanda, Fosun и HNA Mark Schiefelbein / AP

Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC) потребовала от банков страны проверить, представляют ли для них риск займы крупнейшим китайским компаниям, которые активно инвестировали за границу.