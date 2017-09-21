Рублевые бонды Бинбанка дорожали на 10% на сообщении о санации

Рублевые облигации Бинбанка на Московской бирже дорожали на 0,5-10% на заявлении Банка России, что принято решение о финансовом оздоровлении кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это сообщает ТАСС. Наибольший рост в цене к 11.29 мск показывали облигации Бинбанка с погашением в июне 2020 г. - они дорожали на 10,2% до 98,1 руб. Бумаги с погашением в июле 2018 г. подорожали на 7,3% до 99 руб. Облигации с погашением в июне 2021 г. дорожали на 8,33% до 97,5 руб. Еще 10 выпусков бумаг растут в цене на 0,5-5%.

ЦБ утром 21 сентября объявил о санации Бинбанка и «Рост банка» силами Фонда консолидации банковского сектора. С этого дня в них введена временная администрация - в ее состав вошли как сотрудники ЦБ, так и фонда. Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банков проходит в сотрудничестве с его собственниками и руководителями, указано в сообщении. Бинбанк, «Рост банк», а также другие банки группы - «Бинбанк диджитал» и Уралприватбанк - продолжат работу в обычном режиме, ЦБ будет оказывать поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности, сообщил регулятор.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм принудительной конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.