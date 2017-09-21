В S&P увидели в решении ЦБ по Бинбанку попытку успокоить рынок

Решение о санации Бинбанка позволит остановить отток средств из этой кредитной организации, считает аналитик S&P Анастасия Турдыева. Она напомнила ТАСС, что волна оттока средств наблюдалась последние несколько недель. После объявления ЦБ, что принято решение о финансовом оздоровлении Бинбанка, отток должен схлынуть и это позволит Бинбанку продолжить работу в обычном режиме, считает эксперт. «Такое решение оптимально для клиентов банка», - сказала она.

По мнению Турдыевой, этим решение ЦБ пытается избежать паники и успокоить рынок. «Бинбанк фондируется в основном за счет средств клиентов, в которых преобладают средства физических лиц (около 530 млрд руб. на 12 сентября). Так как ЦБ не ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, страховой случай по выплатам физическим лицам не наступил», - отметила она.

В августе у Бинбанка произошел отток средств физических и юридических лиц, следует из отчетности банка по РСБУ: физические лица забрали 18,6 млрд руб. (их вклады сократились до 501 млрд руб.), юридические лица - 8,5 млрд руб. (до 121 млрд руб.), при том что госкомпании забрали свыше 15 млрд руб. На 24,5 млрд руб. сократились и средства других банков на счетах Бинбанка - до 48,3 млрд руб.

Старший директор рейтингового агентства Fitch Ratings Александр Данилов также считает решение о санации Бинбанка максимально мягким сценарием для клиентов, поскольку они «свободно могут пользоваться своими средствами, сохранность которых гарантирует ЦБ». «Для акционеров же ситуация иная и зависит от состояния активов - при большой дыре, если капитал обнулится, они теряют свои инвестиции в банк. Хотя акционеры на словах и рассчитывают сохранить 25%-ную долю в банке, на это мало шансов», - сказал Данилов ТАСС.