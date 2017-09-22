Brent торгуется на уровне $56,44 за баррель

К 9.08 мск пятницы ноябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $56,44 за баррель. К этому же времени ноябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались у $50,66 за баррель. За торги четверга Brent подорожала на $0,14 (0,3%) до $56,43 за баррель, WTI - подешевела на $0,14 (0,3%) до $50,55 за баррель, напоминает «Интерфакс». Рынок ожидает встречи ОПЕК+ на министерском уровне.

Встреча пройдет в пятницу в Вене, основным вопросом будет возможность продлить соглашение о сокращении добычи нефти, в том числе до середины 2018 г.

Также рынок интересуется референдумом о независимости Курдистана, который запланирован на понедельник. Власти региона заявляли о возможности дополнительных льгот для иностранных нефтяных компаний, разрабатывающих его месторождения.