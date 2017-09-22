Сбербанк уйдет из некоторых стран Европы из-за санкций

Сбербанк России планирует закрыть бизнес в некоторых странах Европы, заявил президент - предправления банка Герман Греф телеканалу «Россия 24». Как передает «Интерфакс», он сказал: «Мы сейчас тоже оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран мы будем выходить». ТАСС уточняет, что будет оптимизирован центральный офис Сбербанка в Европе. «Под санкциями работать в Европе чрезвычайно тяжело», - добавил Греф.

В июне Financial Times писала, что ВТБ сокращает операции в Европе, чтобы выйти из составленного ЕЦБ списка 125 крупнейших финансовых организаций континента. Сбербанк тогда сообщал, что следит за действиями ВТБ и может последовать его примеру. Газета напоминала, что в 2015 г. Сбербанк и ВТБ были вынуждены добавить в свои австрийские подразделения 240 млн евро и 200 млн евро соответственно из-за провала стресс-тестов ЕЦБ, напоминает газета. Требование регулятора заставило руководителя Сбербанка Германа Грефа заявить, что он не понимает политику ЕЦБ и считает ее жесткой и сложной.

Sberbank Europe AG управляет сетью из девяти дочерних банков в Европе: Словакии, Чехии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине (в том числе в Республике Сербской), Сербии, Украине и Германии.