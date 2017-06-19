ВТБ стремится выйти из перечня системно значимых банков Европы

ВТБ сокращает операции в Европе, чтобы выйти из составленного ЕЦБ списка 125 крупнейших финансовых организаций континента, заявил Financial Times президент – предправления банка Андрей Костин. По его словам, российские банки вынуждены реструктурировать свои представительства в Европе, чтобы не попасть в перечень «значимых институтов», которые регулятор подвергает стресс-тестам и которым выдвигаются повышенные требования к уровню капитала.

ВТБ закрывает французскую «дочку» и планирует объединить подразделения в Германии и Австрии под одной лицензией, напомнил Костин. Вместо трех европейских лицензий у банка останется одна, договоренность с ЕЦБ об этом уже достигнута, сказал он. Он добавил, что это поможет ВТБ в исключении из перечня системно значимых европейских банков.

Информированный о позиции ЕЦБ источник сказал FT, что заявка ВТБ находится на ранней стадии обработки, никаких решений по ней не принято, ожидается, что она будет одобрена к концу года.

В январе источник «Ведомостей», близкий к Сбербанку, говорил, что банк хочет объединить восемь своих европейских «дочек» под одной лицензией.

FT пишет, что Сбербанк уже заявил, что следит за действиями ВТБ и может последовать его примеру. Газета напоминает, что в 2015 г. Сбербанк и ВТБ были вынуждены добавить в свои австрийские подразделения 240 млн евро и 200 млн евро соответственно из-за провала стресс-тестов ЕЦБ, напоминает газета. Требование регулятора заставило руководителя Сбербанка Германа Грефа заявить, что он не понимает политику ЕЦБ и считает ее жесткой и сложной.