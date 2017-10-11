ЦБ рассказал о новом способе мошенничества с электронными ОСАГО

В России появился новый способ подделки электронных страховых полисов ОСАГО. Преступники научились подделывать их данные в графических редакторах. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей Центробанка России Михаил Мамута.

«Когда оформляется самый дешевый полис и затем исправляются в графическом редакторе данные по мощности машины или какие-то другие... Для того чтобы эту проблему купировать, мы работаем с Российским союзом автостраховщиков над повышением системы мгновенного доступа к базам проверки полисов», - уточнил он, добавив, что мошенничество выявляется только при наступлении страхового случая.

В пресс-службе ЦБ уточнили, что речь идет о компаниях-посредниках, предлагающих услугу оформления электронного полиса ОСАГО. Эти компании оформляют полисы на машины меньшей мощности и в регионах с низкими территориальными коэффициентами, а затем корректируют их в фоторедакторе. В свою очередь страховая компания не может определить, кто именно оформляет полис через сайт - компания-посредник или владелец машины.

В итоге страхователь получает электронный полис ОСАГО на почту в виде PDF-файла. Его распечатка имеет такую же юридическую силу, как полис на бланке строгой отчетности.

По закону об ОСАГО, если при покупке электронного полиса были предоставлены неверные данные, из-за которых цена страховки необоснованно занижена, то после ДТП страховая компания имеет право взыскать с владельца автомобиля сумму страховой выплаты пострадавшему.

Чаще всего недобросовестные владельцы машин занижают территориальный коэффициент (к примеру, отмечают Крым регионом проживания вместо Москвы, в этом случае коэффициент к цене полиса составит 0,6 вместо 2), занижают и мощность машины.

Как отметили в ЦБ, посредничество в электронном ОСАГО запрещено.