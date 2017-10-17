Новости
Финансы
Новости

В Думу внесен законопроект о запрете снимать наличные с анонимных карт

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете физическим лицам снимать наличные с анонимных электронных средств платежа. Как сообщила 17 октября пресс-служба кабмина, такое распоряжение было подписано 14 октября.

Несмотря на запрет обналичивать эти деньги, владелец электронных средств платежа сохранит право перевести их на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, на свой неанонимный счет или в банк – для уплаты задолженности.

Комментируя эту инициативы, премьер-министр Дмитрий Медведев 12 октября отметил, что анонимные электронные средства платежа широко используются в преступных целях, в том числе для обналичивания средств, полученных преступным путем, и что установить конечного получателя переводов, а также их цель и назначение сложно, а в ряде случаев невозможно. Принятие такого закона позволит более эффективно бороться с отмыванием и с финансированием преступной деятельности.

Правительство одобрило эти поправки 12 октября.

Сейчас закон разрешает снимать до 5000 руб. в день и 40 000 руб. в месяц с предоплаченных карт. Эти инструменты не требуют открытия счета в банке и выдаются мгновенно без идентификации клиента, а операции по ним совершаются от имени выпустившей их организации. Предоплаченную карту можно привязать к счету электронного кошелька. Такие карты, только виртуальные, выпускаются и когда человек снимает наличные в банкомате с номера своего телефона (с лицевого счета абонента).

Если поправки будут приняты, снимать наличные с предоплаченных карт можно будет, только пройдя полную идентификацию.

Выбор редактора
Политика
Новости

Белоруссия запретила на 10 лет въезд российскому историку Петру Рябову

ТАСС/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Белоруссия запретила российскому историку и философу Петру Рябову въезд в республику на 10 лет, сообщил ТАСС начальник отделения информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Доцент кафедры философии Московского педагогического университета Петр Рябов приехал в Белоруссию, чтобы прочесть лекции по анархизму и политической философии. 10 октября его задержали в Барановичах по подозрению в распространении литературы экстремистского характера. Во время заседания суда, 11 октября Рябов своей вины не признал. Суд назначил историку шесть суток административного ареста по обвинению в хулиганстве и распространении экстремистских материалов.

16 октября россиянина выслали из Белоруссии.

Политика
Новости

Порошенко внес в Раду неотложный закон об отмене неприкосновенности депутатов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В день акции в Киеве за отмену депутатской неприкосновенности президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект об отмене положения статьи Конституции Украины, которое гарантирует народным депутатам неприкосновенность. Как сообщает УНИАН, законопроект зарегистрирован в парламенте 17 октября. Президент определил статус законопроекта как «неотложный», сообщает «Лигабизнесинформ».

Также законопроект предлагает отменить запрет на задержание, арест или уголовное преследование депутатов без согласия Верховной рады, сообщает УНИАН. Если закон будет принят, то вступит в силу с 1 января 2020 г.

Между тем, с ночи в центре Киева принимаются усиленные меры безопасности. В центр стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии, движение ограничено и перекрыто, общественный транспорт пущен в объезд. Кварталы Рады и Администрации президента оцеплены. В полиции ожидают, что в акции примут участие до 10 000 человек.

Организаторы акции хотят добиться ограничения неприкосновенности депутатов, создания антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства. Один из инициаторов акции депутат Рады Мустафа Найем напомнил, что соответствующие законопроекты уже давно внесены и ждут рассмотрения. Экс-губернатор Одесской области, лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили ранее говорил, что поддерживает эти требования и собирается выступить на митинге в Киеве. УНИАН среди сторонников акции называет «Движение новых сил», «Альтернативу», «Демальянс», «Батькивщину» Юлии Тимошенко, «Самопомощь», движение «Чесно» и другие.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Киеве приняты беспрецедентные меры безопасности перед акцией сторонников реформ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В центре Киева усилены меры безопасности перед митингом, который несколько партий и общественных организаций хотят провести в поддержку политической реформы на Украине. УНИАН называет эти меры беспрецедентными. «Весь квартал оцеплен щитами. Проход на площадь Конституции только через рамки. Здание парламента окружено двойной цепью Нацгвардии и полиции», – написал в Facebook один из инициаторов акции – депутат Рады Мустафа Найем. Два дня назад Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила провокации, которые 17 октября в месте проведения митинга планировали «лидеры отдельных радикально настроенных структур». Сотрудники СБУ пресекли попытки подозреваемых купить два автомата Калашникова и три гранатомета.

Усиленные наряды силовиков еще с ночи оцепили кварталы Верховной рады и администрации президента в Киеве, сообщает УНИАН со ссылкой на теленовости «ТСН.Ранок». На дорогах дежурят патрульные, во дворах тренируются бойцы Нацгвардии. Частично перекрыты улицы Грушевского, Институтская, Липская, полностью перекрыты улицы Лютеранская, Круглоуниверситетская, Городецкого, Шелковичная. До подъезда к Городецкого с Европейской площади проверяют автомобили, сообщает 112.ua. Общественный транспорт пущен в объезд перекрытых кварталов. В городе пробки.

У здания Рады кроме полицейских дежурят около 500 бойцов Нацгвардии, людей пропускают внутрь после прохода через рамки металлодетекторов.

Начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что, по разным оценкам, на акцию могут прийти до 10 000 человек. Дополнительные ограничения в движении транспорта введены также в связи с официальным визитом президента Мальты.

Организаторы акции хотят добиться ограничения неприкосновенности депутатов, объяснил Найем в блоге на сайте «Украинской правды». Также они требуют создания антикоррупционного суда и изменения избирательных правил. По его словам, такие законопроекты уже давно внесены и ждут рассмотрения. Также депутат отметил неуместность клише «акция Саакашвили» или «майдан Мустафы Найема» для этой акции, которую он считает особенно ценной в связи с тем, что она объединила «множество разнополярных сообществ – от гражданских организаций до политических партий разного толка». Экс-губернатор Одесской области, лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили ранее говорил, что поддерживает эти требования и собирается выступить на митинге в Киеве.

Утром этого же дня президент Петр Порошенко внес в Раду поправки в конституцию в статью о неприкосновенности депутатов. «Лигабизнесинформ» отмечает, что президент определил статус законопроекта как «неотложный».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Нефтяники пожаловались Медведеву на налоговую дискриминацию из-за «Роснефти»

РБК
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Руководители трех крупнейших после «Роснефти» нефтяных компаний России – «Лукойла», «Сургутнефтегаза и «Газпром нефти» – Вагит Алекперов, Владимир Богданов и Александр Дюков попросили премьер-министра Дмитрия Медведева о «справедливом» предоставлении налоговых льгот для обводненных месторождений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместное письмо руководителей трех нефтяных компаний.

В письме взамен на стимулирование высокообводненных месторождений по универсальному принципу компании обещают увеличить инвестиции в бурение и, как следствие, и налоговые поступления в бюджет.

Руководители трех нефтяных компаний напоминают, что сейчас правительство договорилось с «Роснефтью» о снижении НДПИ для Самотлорского месторождения на 35 млрд руб. ежегодно в течение 10 лет. Взамен «Роснефть» взяла обязательства по увеличению добычи и налогов на Самотлоре, но деталей не раскрыла. Другие нефтяные компании подобных льгот не получили.

По мнению авторов письма, предоставление такой льготы «Роснефти» нарушает основные положения налогового законодательства в части запрета на установление «дифференцированных ставок налогов и сборов, налоговых льгот в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала». Они также предупреждают, что из-за такой избирательности пострадает использование сырьевого потенциала Западной Сибири, где располагаются их обводненные месторождения.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Большинство россиян считают мужчин ответственными за содержание семьи

ТАСС
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Более половины россиян – 54% – считают, что ответственность за материальное обеспечение семьи лежит на мужчине, следует из данных опроса ВЦИОМа.

Лишь 1% опрошенных считает, что семью должна содержать женщина. По мнению 43% опрошенных, приносить доход в семью должны и муж, и жена. О том, что у супругов должны быть равные обязанности при уборке дома, заявили 74% россиян. 84% респондентов считают, что супруги также должны совместно заниматься воспитанием детей.

В опросе приняли участие 1800 взрослых россиян с 1 по 3 октября.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Медведев предложил депутатам упростить валютный контроль для физлиц

ТАСС
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о валютном контроле за физлицами. Как передает ТАСС, поправки должны устранить избыточные обременения при совершении валютных операций с использованием счетов, открытых в банках за пределами России.

В частности, депутатам предложено расширить перечень разрешенных случаев зачисления средств на счета физических лиц – резидентов, открытые ими в банках за границей. Также в поправках прописаны особенности того, как резиденты должны выполнять обязанность по уведомлению налоговиков о заграничных счетах и отчитываться о движении денег на этих счетах, если в течение календарного года они пробыли за границей более 183 дней.

Выбор редактора
Авто
Новости

Профильный комитет Думы отклонит поправки о штрафах за шины не по сезону

ТАСС
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Думский комитет по транспорту и строительству не поддержит и будет рекомендовать палате отклонить законопроект о штрафах за летние шины зимой и зимние – летом. Как объяснил ТАСС председатель комитета Евгений Москвичев, поправки не внесут в законодательство ничего нового. По его словам, «исследовательские институты и дорожники не могут доказать, что шины приносят какой-то ущерб состоянию дорог». Уже принят закон, который дает право регионам устанавливать тип шин, которые можно использовать в определенный сезон, добавил он. В комитете по транспорту считают, что этого достаточно.

Поправки о наказании за использование несезонной резины внесли в Думу год назад бывший сенатор Вадим Тюльпанов, сенатор Андрей Клишас и несколько депутатов Госдумы. Они предложили штрафовать за использование таких шин на 2000 руб.

Выбор редактора
Политика
Новости

Поклонская инициировала проверку финансирования «Матильды» Фондом кино

РБК/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Фонд кино проверяет использование средств, выделенных на производство фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала РБК.

Ранее в Генеральной прокуратуре России заявили, что не обнаружили нарушений закона при производстве и прокате «Матильды», а также признаков возбуждения ненависти в трейлере нашумевшей кинокартины. Проверка надзорного ведомства проводилась по запросу Поклонской.

В недавнем сообщении Генпрокуратуры отмечено, что нарушений при финансировании фильма не выявлено, новые факты еще не исследованы, сказала депутат РБК.

«Уже установлено, что решение о выделении денежных средств и субсидий для «Матильды» было принято в нарушение порядка в связи с тем, что имеются неисполненные обязательства у ТПО «Рок» (творческо-производственное объединение, киностудия Алексея Учителя. – РБК) по согласованию с Минкультом по предыдущему фильму «Сокровище Ермака», – заявила депутат. В связи с этим, утверждает она, финансирование и выделение госсредств на создание «Матильды» «необоснованны и противоречат требованиям законодательства».

Выбор редактора
Финансы
Новости

В Госдуму внесен законопроект о порядке выплаты долгов по потребительскому кредиту

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство внесло в Госдуму законопроект об очередности погашения задолженности по потребительскому кредиту. Как сообщил 17 октября сайт кабмина, соответствующее распоряжение было подписано 14 октября. Поправки разработаны Минюстом.

Если заемщик произвел платеж по договору потребительского кредита, но этих денег не хватает для полного исполнения обязательств заемщика, то из этих средств в первую очередь должны погашаться проценты, а потом – основная сумма долга, следует из поправок. В правительстве считают, что это благоприятная для заемщика очередность погашения требований. Принятие такого закона позволит без ущемления прав кредиторов повысить правовую защищенность граждан как экономически слабой стороны в договоре и будет способствовать достижению сбалансированности прав обеих сторон, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Также в законопроекте прописан запрет на изменение этой очередности через соглашение сторон.

Императивный характер нормы об очередности погашения задолженности в правительстве считают самым надежным способом защитить права заемщика, если недобросовестный кредитор может попытаться воспользоваться его недостаточной профессиональной грамотностью.

Сейчас закон о потребкредите предполагает, что из платежа заемщика в первую очередь погашается задолженность по процентам, затем – задолженность по основному долгу, неустойка (штраф, пеня), проценты за текущий период платежей, сумма основного долга за текущий период платежей, другие платежи, предусмотренные российским законодательством о потребительском кредите или договором потребительского кредита.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Р-фарм» продал 10% своих акций японской Mitsui

ТАСС
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Единственный акционер фармацевтической компании «Р-фарм» Алексей Репик продал 10% своих акций японской корпорации Mitsui & Co, сообщили ТАСС в пресс-службе российской компании. При этом в рамках сделки для Mitsui открыт опцион на расширение доли до 20% на тех же условиях, что и первый 10%-ный пакет.

«17 октября состоялось закрытие сделки по приобретению японской корпорацией Mitsui & Co 10% акций российской фармацевтической компании "Р-фарм". Приобретение иностранным инвестором пакета акций стало продолжением подписанного в декабре 2016 г. меморандума о сотрудничестве», – заявили в пресс-службе.

Как ранее сообщал ТАСС председатель совета директоров «Р-фарма» Алексей Репик, японская корпорация Mitsui покупает первые 10% «Р-фарма» примерно за $200 млн.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Суд отклонил кассацию АФК «Система» на арест активов по иску «Роснефти»

Интерфакс
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Екатеринбурге Арбитражный суд Уральского округа отказался удовлетворить кассационные жалобы АФК «Система» и дочернего АО «Система-инвест» на арест активов корпорации на 170,6 млрд руб. по иску «Роснефти». Как сообщает «Интерфакс», в жалобе АФК требовала отменить определение Арбитражного суда Башкирии от 23 июня об аресте активов и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (Челябинск) от 14 августа, которое оставило эти обеспечительные меры в силе.

Представитель АФК пообещал, что этот отказ будет обжалован в Верховном суде России, передает ТАСС.

31 октября Арбитражный суд Уральского округа рассмотрит похожую кассацию «Системы» и ее АО «Система-инвест» на определения судов нижестоящих инстанций об отказе отменить обеспечительные меры в виде ареста активов корпорации по иску «Роснефти». В этих жалобах компании оспаривают определение Арбитражного суда Башкирии от 12 июля и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 сентября.

Жалобы касаются одного и того же решения, но они не были объединены в одно производство и поэтому рассматриваются в разное время, объясняет «Интерфакс».

«Роснефть» ранее обратилась в суд для взыскания с АФК 170,6 млрд руб. Компания считает, что понесла такие убытки из-за реорганизации «Системой» активов «Башнефти» в 2014 г. По ходатайству истца были арестованы активы «Системы» – 31,76% ПАО «МТС», 100% «Медси» и 90,47% БЭСК. Арест коснулся активов общей стоимостью 185 млрд руб., т. е. с запасом почти в 15 млрд руб. к первоначальной сумме требований.

23 августа Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти» и взыскал с АФК 136 млрд руб. Обе стороны обжаловали это решение.

Выбор редактора
Загрузить ещё
Preloader more
Фото