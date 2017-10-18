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«Коммерсантъ» узнал о включении 120 топ-менеджеров «ФК Открытие» в черный список ЦБ

В черный список Центробанка попадут более 120 управляющих из ФК «Открытие», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По их данным, речь идет о бенефициарах банка, членах набсовета и правления, о главном бухгалтере, его заместителе, а также о руководителях и главбухах филиалов. «Многих уже предупредили», - говорит собеседник издания. По данным другого источника, до окончания работы временной администрации большинство руководителей вряд ли покинут рабочие места.

В черный список, который ЦБ пополняет более 10 лет, попадают управленцы банков-банкротов после отзыва лицензии и кредитных организаций, находящихся в процессе финансового оздоровления. Включение в список происходит на 5 лет и означает, что в течение этого времени его фигуранты не могут занимать в банках руководящие позиции и владеть в них долями более 10%. По данным ЦБ на 26 июля, в списке было 6675 человек, из них которых 5621 — это топ-менеджеры и члены совета директоров, а еще 1029 – крупные владельцы. После вступления в силу с 28 января 2018 г. закона о требованиях к деловой репутации руководства банков список может пополниться.

Эксперты отзываются о черном списке как о реально работающем инструменте.