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Предправления «ВТБ 24» раскрыл размер оттока средств физлиц из Бинбанка

Председатель правления «ВТБ 24» Михаил Задорнов, который вскоре возглавит санируемый при участии ЦБ банк «Открытие», поддержал идею объединения «Открытия» с Бинбанком и раскрыл динамику средств населения в этих банках.

«Будет (синергия), я позитивно отношусь к этому предложению. Это наша общая позиция с Центральным банком. Это очевидный эффект синергии по расходам, объединенной сети, очень совпадают базовые IT-платформы, это просто абсолютно правильный подход», - сказал он.

«Из "Открытия" не было оттока вообще в сентябре, по физлицам нет никакого движения. А из Бинбанка в сентябре ушло 55 млрд руб. средств населения», - заявил Задорнов.

В начале октября объединение санируемых при участии регулятора Бинбанка и банка «ФК Открытие» назвала «рабочим вариантом» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Мы нацелены как можно быстрее эти банки оздоровить и вывести на рынок», - сказала она в кулуарах форума Finopolis-2017.