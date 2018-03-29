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АСВ стало владельцем Промсвязьбанка

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) получило в собственность более 99,99% акций санируемого Промсвязьбанка, а братья Дмитрий и Алексей Ананьевы перестали быть владельцами банка. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

В пятницу Центробанк сообщил, что АСВ выкупит допэмиссию обыкновенных акций Промсвязьбанка за 113,4 млрд руб.

Согласно ранее принятому закону, АСВ приобретает бумаги Промсвязьбанка, оплачивая их облигациями федерального займа, выпущенными в рамках программы докапитализации в 2015 г. На следующем этапе Промсвязьбанк будет передан в госсобственность Росимуществу.

В законе было прописано, что правительство в 2018 г. может получить все обыкновенные акции банка на сумму до 150 млрд руб. по той цене, по которой они достались АСВ. 150 млрд руб. – это предельная сумма, пояснял журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

С середины декабря 2017 г. Промсвязьбанк передан на санацию в подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. До этого более 70% банка принадлежало Promsvyaz Capital B.V. братьев Ананьевых. После перевода в госсобственность правительство планирует создать на базе Промсвязьбанка специальный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

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Бизнес
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Самолет «России» повредили в Лондоне при спасении попавшего под шасси грузчика

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Сотрудник лондонского аэропорта Гатвик попал под шасси самолета авиакомпании «Россия». Об инциденте в среду сообщил телеканал Sky News, не уточнив авиакомпанию.

В четверг авиакомпания «Россия» прокомментировала инцидент, сообщив, что в результате произошедшего пострадал принадлежащий ей самолет А319. По словам официального представителя авиакомпании, инцидент произошел во время буксировки на вылет самолета, вылетавшего из Лондона в Санкт-Петербург. 

«Была грубо нарушена техника безопасности одним из сотрудников обслуживающей рейс местной компании Dnata. В результате этого под движущееся шасси самолета попала его нога. Это стало причиной получения данным работником травмы», — сказал представитель авиакомпании «Интерфаксу».

В ходе высвобождения травмированного сотрудника самолету были нанесены повреждения, которые требуют дополнительных восстановительных работ, отметил собеседник агентства.

«Также без согласования с техническими службами авиакомпании местная инспекция провела процедуру снятия бортового устройства записи переговоров экипажа и наземных служб», — добавил представитель авиакомпании.

Пассажиров рейса вывезут в Санкт-Петербург резервным судном, до вылета они размещены в гостиницах.  

Рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира

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Бизнес
Новости

Rambler приобрел онлайн-кинотеатр Okko

Ведомости
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Один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Okko вошел в Rambler Group Александра Мамута, сообщил «Коммерсанту» представитель холдинга.

Сделка стала безденежной: владевшая Okko компания Era Capital Екатерины Лапшиной получит миноритарную долю в Rambler Group. Лапшина подтвердила газете факт объединения с Rambler.

Онлайн-кинотеатр нужен Rambler для «создания кросс-медийной экосистемы, охватывающей все экраны: мобильный, компьютерный, кинотеатральный и Smart TV», объясняют в компании. Объединенная группа станет крупнейшим дистрибутором контента в онлайне и офлайне с общей программой лояльности, это откроет новые возможности рекламодателям и партнерам, рассчитывают в холдинге.

По данным источников издания, Мамут давно изучал возможности продвижения на рынке онлайн-видео и интересовался разными видеосервисами, в частности крупнейшим онлайн-кинотеатром ivi.

Представитель Rambler сообщил, что компания провела переговоры «практически со всеми участниками рынка онлайн-кинотеатров». У Rambler уже были сделки в этом сегменте: в 2017 г. компания купила «Далтон Медиа» (развивает платформу Eagle Platform, через которую работает видео на сайтах «Ведомостей», канала «Дождь» и проектах Rambler). 

В 2017 г. Мамут стал владельцем крупнейших киносетей «Синема парк» и «Формула кино», которые сейчас операционно объединяются в единый холдинг с другими его медиаактивами – Rambler и издательством «Азбука-Аттикус».

Okko в отличие от большинства онлайн-кинотеатров работает без рекламы, пользователям предлагается оформить подписку или оплатить отдельный фильм. Эта модель сохранится после сделки. По итогам 2017 г. Okko удвоил выручку до 1,38 млрд руб., заняв второе место среди онлайн-кинотеатров после ivi с выручкой 2,43 млрд руб. По собственным оценкам Okko занимает на рынке 18%.

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Политика
Новости

Замначальника МЧС Бурятии задержан за покровительство при пожарных проверках

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В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника регионального управления МЧС Дмитрия Унагаева. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), говорится в сообщении СУ СКР по региону.

По версии следствия, Унагаев получил от директора коммерческой организации взятку в размере 177 000 руб. «за общее покровительство по службе в вопросах, связанных с предпринимательской деятельностью по оказанию пожарно-охранных услуг и осуществлении пожарного мониторинга».

Отмечается, что некоторое время назад был задержан мужчина, который, по данным следствия, выступал в качестве посредника при передаче данной взятки.

Унагаев задержан, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи просят арестовать чиновника. 

Ранее сообщалось, что во всех регионах проходят проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, в которых расположены развлекательные центры и кинозалы.

Масштабные проверки противопожарной безопасности начались после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», при котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. 

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

Политика
Новости

Американский посол не исключил возможности ареста российских активов в США

Ведомости
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Принадлежащие России активы в США могут быть заморожены, сказал американский посол в Москве Джон Хантсман в интервью телеканалу РБК.

«Конечно, это возможно», – ответил Хантсман на соответствующий вопрос. Это может произойти несмотря на то, что Венская конвенция гарантирует неприкосновенность дипломатической собственности, отметил посол. По его словам, в отношении дипсобственности «существуют и другие соглашения».

Хантсман выразил надежду на то, что России и США удастся стабилизировать отношения. В истории российско-американских отношений «бывали и спады, и подъемы, и высылки дипломатов уже случались, в этих отношениях были и напряженные, и хорошие моменты», сказал посол.

Ранее администрация президента США объявила о решении выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть российское генконсульство в Сиэтле в знак солидарности с Великобританией, которая обвинила Россию в причастности к отравлению в английском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Аналогичное решение о выдворении сотрудников российских дипмиссий вслед за Британией приняли еще 25 стран.

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Политика
Новости

КНДР и Южная Корея согласовали дату проведения совместного саммита

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Южная Корея и КНДР договорились провести первый за 11 лет совместный саммит, он состоится 27 апреля, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап». Лидеры двух стран Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встретятся в Доме Мира на южнокорейской стороне пограничной деревни Пханмунджом.

В последний раз лидеры Южной Кореи и КНДР (Но Му Хен и Ким Чен Ир) встречались в 2007 г. в Пхеньяне на втором межкорейском саммите. Первый саммит состоялся в 2000 г.

«Апрельский саммит станет началом великого пути к денуклеаризации Корейского полуострова, установлению мира на полуострове и развитию межкорейских связей», — считает глава южнокорейской делегации.

В ходе подготовки встречи лидеров двух стран 4 апреля состоятся предварительные переговоры сторон.

В начале марта в Пхеньяне прошли переговоры между южнокорейской делегацией и представителями КНДР во главе с Ким Чен Ыном. На встрече обсуждались шаги по смягчению военной напряженности и денуклеаризация Корейского полуострова. Позднее Ким Чен Ын посетил Пекин, впервые с начала своего правления покинув территорию Северной Кореи.

У каких стран есть ядерное оружие

Бизнес
Новости

X5 Retail Group готова направить на первые дивиденды 69% чистой прибыли

Ведомости
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Наблюдательный совет Х5 Retail Group рекомендовал направить на дивиденды 21,6 млрд руб., или 69% чистой прибыли по МСФО за 2017 г., сообщает ритейлер. До этого компания не платила дивиденды.

В сентябре прошлого года компания установила минимальную планку дивидендных выплат на уровне 25% консолидированной чистой прибыли. Решая, одобрять ли выплату дивидендов, набсовет X5 будет ориентироваться на целевое отношение чистого долга к EBITDA ниже 2. По итогам 2017 г. соотношение чистого дола к EBITDA составило 1,73, это самый низкий показатель за всю историю компании.

Окончательное решение о дивидендах будет принято на собрании акционеров Х5 10 мая.

Глобальные депозитарные расписки X5 на торгах Московской биржи выросли к 10.50 по мск почти на 7% - до 1966 руб. за бумагу - после сообщения о первых дивидендах.

Х5 является крупнейшим в России ритейлером по размеру выручки. 47,86% акций торговой сети принадлежит «Альфа-групп» Михаила Фридмана, 11,43% владеет Intertrust Trustees Ltd. (Axon Trust), 0,06% – руководство Х5, 0,01% приходится на казначейские акции, в свободном обращении находятся 40,63% бумаг.

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Финансы
Новости

Почта банк закупит рекламные услуги у Google на 500 млн рублей

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Почта банк заключил договор с Google об оказании рекламных услуг на 500 млн руб., свидетельствуют данные сайта госзакупок. Речь идет о размещении рекламно-информационных материалов на ресурсах Google.

Договор заключается на 2 года, объем оказываемых услуг – 2 млн кликов, говорится в документе.

Почта банк является совместной организацией группы ВТБ и «Почты России». Он был создан в 2016 г. на базе «Лето банка». По итогам 2017 г. «Почта банк» занимал 37-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

Политика
Новости

Великобритания начала расследовать сделки россиян с недвижимостью

Ведомости
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Финансовый комитет Палаты общин парламента Великобритании запустил расследование экономических преступлений, связанных в том числе с Россией, сообщает агентство Reuters.

Особое внимание британские власти планируют уделить преступлениям, связанным с отмыванием денег.

«Учитывая угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, эффективность мер, которые мы используем для защиты нашей финансовой системы от злоупотреблений, еще никогда не требовала столько внимания», - заявила глава комитета Ники Морган.

Британские власти в ходе обсуждения опирались на данные Transparency International, согласно которым имущество на 4,4 млрд фунтов стерлингов ($6,2 млрд) в Великобритании было куплено на средства «подозрительного происхождения». Часть средств - купленная россиянами британская недвижимость стоимостью 880 млн фунтов ($1,2 млрд).

Агентство отмечает, что активность россиян на британском рынке недвижимости привела к тому, что столицу Великобритании прозвали «Лондонградом» (Londongrad).

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед заседанием отметила, что в начале марта времени на обсуждение «серьезных преступников и коррумпированных элит» не было, поскольку Лондон сосредоточился на мерах против России из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В отравлении Великобритания обвинила Россию.

Российские власти отвергают все обвинения в связи Москвы с отравлением бывшего офицера ГРУ. Тем не менее в результате Великобритания и Россия выслали по 23 дипломата.

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Политика
Новости

При пожаре в венесуэльской тюрьме погибли 68 человек

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Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб подтвердил информацию о гибели 68 человек при пожаре в тюрьме штата Карабобо. «Назначены четыре прокурора (три региональных и один национальный), чтобы выяснить обстоятельства этих трагических событий», – написал Сааб в Twitter.

По предварительным данным, среди погибших 66 мужчин и две женщины. О причинах возгорания пока ничего не сообщается.

После пожара родственники погибших собрались у здания тюрьмы, требуя от властей объяснить происшедшее. Как сообщает газета El Universal, стихийный митинг завершился столкновением с полицией.

Альтернативная реальность президента Мадуро

Финансы
Новости

Почта банк отказался от иска к «Тинькофф банку»

Ведомости
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Почта банк отказался от исковых требований к «Тинькофф банку» из-за товарного знака «Лето». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Почта банка. Отказ от требований утвердил Арбитражный суд Москвы.

В сообщении уточняется, что Почта банк отказался от иска после того, как подписал с «Тинькофф банком» лицензионный договор на использование товарного знака «Лето».

Почта банку, созданному на базе «Лето банка», принадлежит этот торговый знак. «Тинькофф банк», в свою очередь, запустил продуктовую линейку Letocard.

Согласно договоренностям, «Тинькофф банк» получил право использовать бренд «Лето», принадлежащий Почта банку, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При этом за использование товарного знака он должен платить Почта банку. Сумма вознаграждения не раскрывается.

В феврале Почта банк обратился в суд с иском к «Тинькофф банку». Подробности иска не сообщались. Представитель «Тинькофф банка» лишь подтверждал получение иска, отмечая, что он «носит локальный технический характер». Представитель банка тогда выражал надежду, что до судебного рассмотрения дело не дойдет.

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Экономика
Новости

При Минфине создадут экспертный совет по закупкам госкомпаний

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При министерстве финансов планируется создать экспертный совет по закупкам госкомпаний и госкорпораций, сообщил «Интерфаксу» представитель ведомства.

Решение принято по итогам совещания крупнейших госкомпаний с властями. В совет войдут представители госкомпаний, федеральных органов исполнительной власти, «Корпорации МСП» и заказчики.

Ранее госкомпании заявляли о необходимости скорректировать федеральный закон №223, который описывает правила их закупок. В частности, нарекания вызвала норма, согласно которой «дочки» госкомпаний каждый раз при изменении положения о закупках материнской компании также должны вносить аналогичные коррективы. 

Кроме того, госкомпании жалуются на малое число оснований для проведения закрытых закупок, а также хотят сохранить право на проведение части конкурентных закупок в бумажной, а не электронной форме. Помимо этого, госкомпании не согласны с переводом под действие ФЗ №223 коммерческих закупок, которые ранее проводились согласно нормам Гражданского кодекса.

Также госкомпании считают, что на их коммерческой деятельности может отрицательно сказаться сужение перечня возможностей проводить закупки конкретной продукции (с указанием товарных знаков, фирменных наименований, патентов и т. д.).

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