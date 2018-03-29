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АСВ стало владельцем Промсвязьбанка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) получило в собственность более 99,99% акций санируемого Промсвязьбанка, а братья Дмитрий и Алексей Ананьевы перестали быть владельцами банка. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

В пятницу Центробанк сообщил, что АСВ выкупит допэмиссию обыкновенных акций Промсвязьбанка за 113,4 млрд руб.

Согласно ранее принятому закону, АСВ приобретает бумаги Промсвязьбанка, оплачивая их облигациями федерального займа, выпущенными в рамках программы докапитализации в 2015 г. На следующем этапе Промсвязьбанк будет передан в госсобственность Росимуществу.

В законе было прописано, что правительство в 2018 г. может получить все обыкновенные акции банка на сумму до 150 млрд руб. по той цене, по которой они достались АСВ. 150 млрд руб. – это предельная сумма, пояснял журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

С середины декабря 2017 г. Промсвязьбанк передан на санацию в подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. До этого более 70% банка принадлежало Promsvyaz Capital B.V. братьев Ананьевых. После перевода в госсобственность правительство планирует создать на базе Промсвязьбанка специальный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.