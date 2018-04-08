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Spiegel сообщил о готовящейся смене гендиректора Deutsche Bank

Заместитель главного исполнительного директора Deutsche Bank Кристиан Зевинг станет новым генеральным директором крупнейшего банка Германии, сменив на этой должности Джона Крайана. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, решение об этом будет принято на срочном заседании совета директоров банка в воскресенье вечером. Обязанности гендиректора Зевинг начнет исполнять после ежегодного собрания в мае, отмечает журнал.

В Deutsche Bank подтвердили, что в воскресенье совет обсудит позицию генерального директора.

Крайан занимает должность гендиректора менее трех лет, но инвесторы «потеряли веру в то, что он может вернуть банк к прибыльности», пишет журнал.

Зевинг работает в Deutsche Bank с 1989 г., с 2015 г. входит в правление банка. Он возглавляет розничное подразделение Deutsche Bank.

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