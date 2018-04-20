Совкомбанк купил еще 30% Росевробанка
Совкомбанк 20 апреля 2018 г. закрыл сделку по покупке очередной доли в Росевробанке: он увеличил свою долю с 45% до 75%.
Основатели и основные владельцы Росевробанка Андрей Суздальцев, Сергей Гришин и Илья Бродский конвертируют часть своих акций в капитал Совкомбанка, это произойдет на следующем этапе объединения банков во второй половине 2018 г.
В марте банки объявили, что намерены объединиться. До конца 2018 г. они будут работать самостоятельно, говорил предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев. После объединения банк, скорее всего, продолжит работу на лицензии Совкомбанка, но окончательные детали плана интеграции предстоит разработать специальной команде, состоящей из специалистов обоих банков, уточнял его представитель.