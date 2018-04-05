Совкомбанк заплатил 1,1 млрд рублей за «Халву»

В марте этого года Совкомбанк отчитался о выданной миллионной карте «Халва» Евгений Разумный / Ведомости

В феврале 2018 г. Совкомбанк приобрел 100% долей в ООО «Совкомкард» за 1,1 млрд руб., сказано в отчетности банка по МСФО. Эта компания создана в 2017 г. для развития карты рассрочки «Халва» и владеет этой торговой маркой на территории России, следует из отчетности.

Оценка справедливой стоимости чистых активов и обязательств приобретенной компании еще не завершена, говорится в отчетности Совкомбанка.

«Проект стартовал удачнее, чем мы планировали, и нам стало выгоднее выкупить компанию-партнера и права на бренд «Халва» полностью, – передал через представителя первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. «Совкомкард» не имеет обязательств: основной актив компании – права на небольшой, но постоянный доход от работы карт «Халва». Покупка «Совкомкарда» осуществлена для обеспечения единого центра управления экосистемой «Халвы», - уточнил представитель Совкомбанка. До покупки это была компания инициаторов проекта «Халва», добавил он.

Компания принадлежала нескольким физическим лицам. Крупнейшей долей в 64,3% владел Дмитрий Олексин, следует из данных СПАРКа. Это сын совладельца белорусского МТБанка Алексея Олексина, уточняет «Интерфакс». В 2014 г. банк начал выпускать карту рассрочки «Халва» в Белоруссии, в 2017 г. в России ее представил Совкомбанк — он реализует проект по франшизе.

С картой «Халва» можно приобретать товары в магазинах - партнерах банка, расплачиваясь за них позже одинаковыми ежемесячными платежами. За вовремя погашенные платежи банк не берет процентов. Сейчас у «Халвы» в России более 20 000 торговых марок-партнеров. Максимальный лимит по карте — 350 000 руб.

По этому принципу работают все карты рассрочки. Первым этот продукт в России представил «Киви банк» — в ноябре 2016 г. он стал выпускать карту «Совесть». После Совкомбанка карты рассрочки появились у «Хоум кредита» и Альфа-банка.

В марте этого года Совкомбанк отчитался о выданной миллионной карте «Халва». Проект еще несколько лет будет находиться в инвестиционной стадии, рассказывал «Ведомостям» Хотимский. «Халва» — это не совсем про прибыль. Проект в первую очередь ориентирован на создание долгосрочных отношений с клиентами и ритейлом», — объяснял он.

Совкомбанк входит в топ-20 российских банков по активам, а также в десятку по размеру вкладов физических лиц. В последние месяцы банк планомерно наращивал долю в Росевробанке. В марте Федеральная антимонопольная служба одобрила заявку Совкомбанка на приобретение 54,67% акций Росевробанка. Акционеры банков договорились об объединении, скорее всего, банк будет работать на лицензии Совкомбанка. Стоимость этой сделки не раскрывается.

Активы Совкомбанка на 1 февраля 2018 г. оценивались в 708,9 млрд руб., Росевробанка — в 204,8 млрд руб.