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Банки заподозрили в маскировке долгов по примеру Lehman Brothers

Банки по всему миру могут маскировать заимствования с помощью операций репо по аналогии с действиями инвестбанка Lehman Brothers накануне мирового финансового кризиса 2008 г. Такой вывод содержится в ежегодном отчете Банка международных расчетов (BIS).

BIS считает, что благодаря квартальной периодичности отчетности банки могут четыре раза в год безнаказанно подстраивать балансы ради соответствия нормативам регуляторов и таким образом казаться «здоровее», чем в реальности.

«Данные указывают на значимый масштаб приукрашивания балансов на рынках репо, - цитирует доклал "Интерфакс". - Данные американских фондов денежного рынка свидетельствуют о явной цикличности в долларовых заимствованиях репо среди банков, особенно в тех странах и регионах, где коэффициент левериджа рассчитывается на основе показателей на конец квартала».

Эксперты обнаружили четкие циклические пики заимствования репо крупными банками США, причем размах этих пиков заметно увеличился после введения в 2015 г. норм раскрытия левереджа по Basel III. Объем подобных операций в конце года достигает $145 млрд, следует из отчета. По оценкам экспертов BIS, такой подход «снижает пруденциальную полезность коэффициента левериджа, который, возможно, в итоге соблюдается всего четыре раза в год».

Банк Lehman Brothers использовал репо, чтобы скрыть свои заимствования до коллапса в 2008 г., который стал крупнейшим банкротством в истории США. При операциях репо банки привлекают краткосрочные займы под залог своих активов с обязательством впоследствии выкупить обеспечение. Полученные средства затем можно предоставить в долг по обратному репо, а полученный залог использовать в качестве обеспечения по новым займам. Закрытие обратного репо в конце квартала обеспечивает поступление средств, которые можно использовать для погашения прямого репо, сокращая долговую нагрузку.