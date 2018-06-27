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«Коммерсантъ» узнал о переводах через «Юнистрим» на Украину в обход санкций

Платежная система «Юнистрим» предлагает услугу денежных переводов из России на Украину в обход санкций, выяснила газета «Коммерсантъ». В колл-центре системы изданию сообщили, что переводы на Украину осуществляются через офисы «Юнистрима» и партнеров. В офисе «Юнистрима» уточнили, что перевод можно провести только в евро.

Выдачей переводов на Украине занимается британская платежная система CEL.INT, у которой заключены договоры с украинскими банками, отмечает издание. В итоге платеж, отправленный из России, можно получить в Ощадбанке, Юнексбанке, Аккордбанке, Credit Optima Bank и IBox Bank.

Пресс-служба «Юнистрима» заявила «Коммерсанту», что система не представлена на Украине и не имеет договоров с выплачивающими банками на Украине. «Система денежных переводов неуклонно исполняет законодательство России, а также тех стран, в которых она представлена», — отметили там.

На прошлой неделе Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что одна из российских систем денежных переводов пыталась предоставлять услуги на территории страны в обход санкций. Название системы в сообщении не приводится. Как выяснил «Коммерсантъ», речь идет о Contact. Компания опровергла «Ведомостям» эту информацию.

Из сообщения СБУ следует, что одна из запрещенных на Украине российских платежных систем при поддержке партнера – международной платежной системы Tyme – пыталась оказывать услуги на территории страны. На основании материалов СБУ Национальный банк Украины принял решение об отмене регистрации Tyme.

Украина ввела санкции в отношении российских платежных систем в октябре 2016 г. Ограничения изначально затронули системы «Колибри», «Золотая корона», «Юнистрим», «Лидер», Anelik и Blizko, позже в список попали Webmoney и Contact. Весной 2017 г. Россия ввела ответные санкции и запретила денежные переводы на Украину через иностранные платежные системы.