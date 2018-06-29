Финансы

Новости

«Коммерсантъ» узнал о домашнем аресте бывшего президента ОФК-банка

Басманный райсуд Москвы заключил под домашний арест бывшего президента банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева, сообщает «Коммерсантъ». Заявителем по делу выступил совладелец ОФК-банка партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николай Егоров, который был однокурсником президента Владимира Путина.

По данным издания, в отношении Гордеева возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Следствие подозревает его в выдаче необеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд руб. компаниям, подконтрольным одному из крупнейших дистрибуторов алкоголя ООО «Статус групп». Как полагают следователи, именно деятельность Гордеева привела к тяжелому финансовому положению банка, отмечает газета.

Гордеев и Егоров стали основными владельцами ОФК-банка в 2008 г. с долями 15% и 25% соответственно. Гордеев стал президентом и председателем правления банка, а Егоров возглавил совет директоров. По данным «Коммерсанта», Егоров впервые обратил внимание на подозрительные операции своего партнера в 2016 г. После того как совет директоров ОФК-банка заблокировал попытку сместить Гордеева с должности, Егоров обратился в правоохранительные органы. Гордеев был лишен поста в феврале 2018 г., а через два месяца у банка отозвали лицензию.

Представители Егорова подтвердили газете, что именно он обратился в правоохранительные органы и инициировал внутренний аудит банка. Защита Гордеева отказалась от комментариев.