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Суд отклонил иск Промсвязьбанка к ЦБ

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Промсвязьбанка в лице бывшего председателя правления Дмитрия Ананьева к Центробанку, передает «Интерфакс». До этого арбитраж не стал удовлетворять иск к регулятору подконтрольной банкиру компании «Промсвязь капитал Б.В.».

Промсвязьбанк требовал признать недействительным предписание ЦБ по доформированию резервов на 104 млрд руб. в декабре прошлого года, из-за которого у банка снизился капитал, а регулятор смог ввести свою временную администрацию и санировать банк. Истец настаивал на признании недействительными приказов о назначении временной администрации и снижении размера уставного капитала банка до 1 руб.

Представители Ананьева сообщили «Интерфаксу», что планируют обжаловать решение суда.

На предыдущем заседании представитель истца настаивал на том, что капитал Промсвязьбанка в результате предписания регулятора снизился, поскольку более половины из 104 млрд руб. резервов были начислены неправомерно. Представитель Промсвязьбанка также указал на то, что заемщики были оценены ЦБ в более низкую категорию качества, чем та, которая была определена самим банком до введения временной администрации.

Представители Ананьева также заявляли ходатайство с просьбой направить в Конституционный суд запрос о проверке конституционности ряда положений законодательства о банкротстве, которые позволили ЦБ на основании собственных актов получить в собственность Промсвязьбанк.

Промсвязьбанк перешел в подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. На базе Промсвязьбанка правительство планирует создать специализированный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.