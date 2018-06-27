Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к акционеру «Возрождения»
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к акционеру банка «Возрождение» – компании Minga Management о признании незаконными двух договоров купли-продажи ценных бумаг от 14 декабря 2017 г., передает «Интерфакс».
В начале февраля Арбитражный суд Москвы арестовал 7,4 млрд руб. на счетах кипрской Minga Management Limited. Обеспечительные меры были наложены по иску Промсвязьбанка от 25 января 2017 г. Банк попросил признать недействительными сделки, заключенные накануне санации, говорил представитель Промсвязьбанка: 14 декабря Minga Management продала банку облигации аффилированных с ним компаний. Промсвязьбанк утверждал, что ответчик принимает меры по выводу денег за счет оплаты различных сделок.
Minga Management Limited имеет в собственности 2,8% акций банка «Возрождение», следует из раскрытой банком информации на сайте ЦБ.