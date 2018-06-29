Финансы

Новости

ЦБ рассказал о предстоящем отказе трех НПФ от лицензий из-за акционирования

Три негосударственных пенсионных фонда (НПФ) из 14, которые еще не прошли процедуру акционирования, могут отказаться от лицензии, еще несколько НПФ собираются объединяться. Об этом ТАСС рассказал директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Центробанка России Кирилл Пронин.

По его словам, существуют НПФ, испытывающие неуверенность в прохождении процедуры акционирования. «Есть ряд фондов, которые точно не будут проходить, - это 3 фонда. Это осознанное решение бенефициаров, это будет сдача лицензии, добровольный отказ», - пояснил он.

С января 2014 г. вступил в силу закон, согласно которому все НПФ, занимающиеся обязательным пенсионным страхованием, должны изменить организационно-правовую форму на акционерные общества. Остальным НПФ предписано пройти процедуру акционирования до 1 января 2019 г. Сейчас в реестре регулятора числятся 65 НПФ. На 22 июня без формы АО продолжали свою деятельность НПФ «Авиаполис», НПФ «Уголь», НПФ «Титан», НПФ «Газфонд», НПФ «Империя», НПФ «Достоинство», НПФ «Моспромстрой-фонд», НПФ «Атомгарант», НПФ «Пенсионный фонд Ингосстрах», НПФ «Нефтегарант», НПФ «Благосостояние Эмэнси», НПФ «Корабел», НПФ «Поддержка» и НПФ «Благосостояние».

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров