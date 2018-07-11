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Бинбанк одобрил продажу непрофильных активов «Трасту» на 110 млрд рублей

Ведомости
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Наблюдательный совет Бинбанка принял решение о продаже непрофильных и проблемных активов банку «Траст», на базе которого формируется фонд плохих долгов, на сумму порядка 110 млрд руб., сообщает кредитная организация. Активы передадут в несколько этапов до конца 2018 г.

Бинбанк будет передавать проблемные корпоративные кредиты и ценные бумаги. В сообщении отмечается, что это позволит Бинбанку существенно улучшить финансовые показатели: повысить качество активов, снизить долю просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле и снизить резервы по проблемным долгам.

Реализация данной сделки станет завершающим этапом очистки баланса Бинбанка в рамках подготовки к объединению с банком ФК «Открытие». Оба банка находятся на санации в подконтрольном Центробанку Фонде консолидации банковского сектора. Их объединение запланировано до 1 января 2019 г.

Фонд плохих долгов ЦБ создает на базе «Траста» и «Рост банка», в нем консолидируются плохие и непрофильные активы «ФК Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка, а также проблемные активы банка «Советский», которые выкупил Автовазбанк. К концу 2018 г. размер фонда превысит 2 трлн руб., после чего фонд перестанет принимать новые активы и проработает в течение 3-5 лет. За этот период все активы будут проданы по рыночным ценам.

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Экономика
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Председатель СПЧ предложил увязать пенсионный возраст с размером доходов

Ведомости
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Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил связать пенсионный возраст с уровнем дохода граждан.

«Тот, кто зарабатывает мало, может уйти на пенсию раньше, но нужно понимать, что его пенсия будет очень маленькой. А тот, кто зарабатывает много, пусть работает, сколько ему сил хватает... у него будет высокая пенсия», – сказал Федотов (цитата по ТАСС)

Правительственный законопроект предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет к 2034 г. и для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г.

Как рассказывали «Ведомостям» собеседники во фракции «Единая Россия» в Госдуме, единороссы будут настаивать на сохранении пенсионного возраста в 55 лет для женщин с тремя и более детьми (а не пятью, как предлагается сейчас), сохранении текущего пенсионного возраста льготникам из двух списков (первый – опасные и вредные условия труда, второй – тяжелые), а также сохранении льготного налога на имущество для мужчин с 60 лет и женщин с 55 лет.

Замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов констатировал, что в случае смягчения предложенного правительством варианта повышения пенсионного возраста добиться заявленного увеличения пенсий на 1000 руб. в год не удастся.

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Недвижимость
Новости

Более полумиллиона московских семей согласились на переезд по реновации

Интерфакс
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Согласие на переезд из пятиэтажек в новое жилье по программе реновации дали 345 семей из Западного округа Москвы и 241 семья из Северо-Восточного, сообщает департамент городского имущества.

«Уже дали свое согласие на переезд в новостройки 100% жильцов первых отселяемых домов в ВАО, 82% в ЗАО и 84% москвичей в СВАО. Эти показатели позволяют говорить о высокой продуктивности программы и об отношении самих москвичей к ней», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Максима Гамана.

Ранее на переселение согласились все жильцы первых двух домов реновации – пятиэтажек на улице Константина Федина в Восточном округе. Большинство из них выбрали равнозначные квартиры в новостройке на 5-й Парковой улице, часть жильцов заключили договоры с Московским фондом реновации о приобретении жилья большей площади.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. К 2032 г. по ней предполагается расселить 5171 дом, где проживают около 1 млн человек.

Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, начато проектирование и строительство домов на 250 стартовых площадках реновации. В этом году власти рассчитывают переселить по программе около 10 000 человек.

Как выглядит первый дом для переселения по реновации

Авто
Новости

В Москве начали тестировать гнущиеся дорожные знаки

Ведомости
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Столичный центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил в Москве дорожный знак на гибкой стойке, который при столкновении остается на месте и принимает прежнюю форму. Об этом говорится в сообщении ЦОДД (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Стойка у такого знака сделана из нержавеющей стали и закреплена на шарнирах, которые позволяют ему оставаться на месте, а столб может выгибаться на 90 градусов. Европейская практика показала, что подобные стойки выдерживают более 20 наездов, гарантийный срок у этой конструкции – пять лет, отмечает ЦОДД: «В результате ДТП в Москве каждый месяц повреждается порядка 50 дорожных знаков, после наездов стойки с дорожными знаками деформируются и подлежат замене».

Первый такой знак стоит на улице Бутырский Вал в районе дома 32 – он обозначает пешеходный переход. Если пилотная эксплуатация пройдет успешно, то такие же знаки установят в других местах, пояснили в ЦОДД. Второй дорожный знак на гнущейся стойке установят до конца недели по адресу Хохловский переулок дом 9, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Что не так с благоустроенными улицами Москвы

Недвижимость
Новости

Bosco Куснировича займется декором дорогих особняков на Ордынке

Интерфакс
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Отделку и декор интерьеров в проекте клубных особняков на Ордынке в центре Москвы выполнит Bosco Casa, рассказал журналистам генеральный директор компании Insigma (девелопер проекта) Алексей Ржевцев.

Проект Ordynka by Bosco Casa будет предлагаться покупателям не только с отделкой, но и декором интерьера, наполнение которого зависит от пожеланий клиента.

По словам Ржевцева, максимальный пакет по декорированию включает почти все детали, все будет зависеть от пожеланий покупателя. Стоимость лота без отделки составит 500 000 руб. за кв. м, в пентхаусе цена будет доходить до 1 млн за кв. м.

«Среди клиентов Воsco предложение будет продвигаться также», — заверил председатель совета директоров группы Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

Партнеры подчеркнули, что в интерьере будут использованы и отечественные бренды. Они отметили, что покупатели могут не пользоваться услугами Bosco Casa. Куснирович рассказал, что компания на свой вкус оборудует один лот. Если он не найдет спроса на рынке, председатель совета директоров группы пообещал купить его для себя.

Как сообщалось, корпуса бывшей кондитерской фабрики имени Марата на Ордынке будут реконструированы под комплекс клубных жилых домов класса de luxe. Общая площадь проекта составит 20 000 кв. м. В составе комплекса запланировано 74 квартиры и 16 апартаментов в семи разных клубных домах. Апартаменты займут отдельную секцию и первые этажи, к которым будут пристроены индивидуальные патио. Внутренняя территория комплекса площадью 3000 кв. м станет общественной зоной с ландшафтным дизайном.

Девелопером проекта выступает компания Insigma. Финансовым партнером является Сбербанк, который открыл кредитную линию на строительство. Совокупный объем инвестиций в проект превысит 5 млрд руб.

Завершение работ намечено на конец 2019 г.

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Финансы
Новости

АФК «Система» рефинансирует кредиты Сбербанка на 24 млрд рублей

Ведомости
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АФК «Система» рефинансирует три кредита Сбербанка на сумму 24 млрд руб. со сроком погашения в 2019-2020 гг., сообщается на сайте компании. Стороны уже подписали новое необеспеченное кредитное соглашение сроком погашения через три года.

Новое соглашение позволяет снизить ставки, увеличить дюрацию долгового портфеля и формирует более комфортный для АФК «Система» график погашения долга, приводятся в сообщении слова вице-президента компании по финансам и инвестициями Владимира Травкова.

АФК «Система» ранее в этом году выплатила 100 млрд руб. по мировому соглашению с «Роснефтью». Для выплат корпорация использовала в том числе заемные средства. Президент АФК «Система» Андрей Дубовсков в апреле заявил, что корпорация будет стремиться уменьшить долг с почти 227 млрд руб. на конец 2017 г. до уровня в 160-190 млрд руб. к концу 2018 г. «Система» также думает о рефинансировании долга в течение года, детали будут определяться рыночными условиями, говорил Дубовсков.

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Экономика
Новости

Неверов опроверг планы «Единой России» смягчить пенсионную реформу

Ведомости
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«Единая Россия» не обсуждает возможность внести поправки о снижении предлагаемого правительством нового пенсионного возраста, сообщил журналистам руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов.

«Совершенно не подтверждается [эта информация], я был сегодня на [фракционной] группе, этот вопрос даже не обсуждался», – ответил Неверов (цитата по «Интерфаксу») на соответствующий вопрос.

«Что касается непосредственно параметров законопроекта, которые предусмотрены к первому чтению, мы их не обсуждаем. Сейчас обсуждаются вопросы занятости, диспансеризации и прочие вещи», – подчеркнул Неверов.

По данным источников «Интерфакса», в законопроект о пенсионной реформе может быть внесена поправка об установлении для женщин возраста выхода на пенсию в 60 лет вместо предлагаемых правительством 65 лет.

Правительственный законопроект предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет к 2034 г. и для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г.

Как рассказывали «Ведомостям» собеседники во фракции «Единая Россия» в Госдуме, единороссы будут настаивать на сохранении пенсионного возраста в 55 лет для женщин с тремя и более детьми (а не пятью, как предлагается сейчас), сохранении текущего пенсионного возраста льготникам из двух списков (первый – опасные и вредные условия труда, второй – тяжелые), а также сохранении льготного налога на имущество для мужчин с 60 лет и женщин с 55 лет.

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