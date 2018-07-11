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Бинбанк одобрил продажу непрофильных активов «Трасту» на 110 млрд рублей

Наблюдательный совет Бинбанка принял решение о продаже непрофильных и проблемных активов банку «Траст», на базе которого формируется фонд плохих долгов, на сумму порядка 110 млрд руб., сообщает кредитная организация. Активы передадут в несколько этапов до конца 2018 г.

Бинбанк будет передавать проблемные корпоративные кредиты и ценные бумаги. В сообщении отмечается, что это позволит Бинбанку существенно улучшить финансовые показатели: повысить качество активов, снизить долю просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле и снизить резервы по проблемным долгам.

Реализация данной сделки станет завершающим этапом очистки баланса Бинбанка в рамках подготовки к объединению с банком ФК «Открытие». Оба банка находятся на санации в подконтрольном Центробанку Фонде консолидации банковского сектора. Их объединение запланировано до 1 января 2019 г.

Фонд плохих долгов ЦБ создает на базе «Траста» и «Рост банка», в нем консолидируются плохие и непрофильные активы «ФК Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка, а также проблемные активы банка «Советский», которые выкупил Автовазбанк. К концу 2018 г. размер фонда превысит 2 трлн руб., после чего фонд перестанет принимать новые активы и проработает в течение 3-5 лет. За этот период все активы будут проданы по рыночным ценам.

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