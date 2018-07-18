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ВТБ откроет в Москве офис без сотрудников

ВТБ планирует открыть в Москве свой первый офис, в котором обслуживать клиентов будут технические устройства, а не специалисты, рассказал президент банка Андрей Костин на Московском урбанистическом форуме.

«В ближайшее время планируем в Москве открыть первый такой офис, не очень практичный – просто чтобы людям показать, что такое офис без людей», – сказал Костин (цитаты по ТАСС).

Дистанционным и онлайн-банкингом, по данным на середину этого года, пользуются 44% клиентов российских банков, год назад – 31%, два года назад – 23%, сообщала накануне председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Дистанционные услуги прочно вошли в повседневную жизнь россиян, указал Костин: население совершает от трети до половины транзакций через удаленные каналы связи. Однако традиционные офисы в любом случае останутся в городском ландшафте, уверен банкир.

Он напомнил слова одного из героев фильма «Москва слезам не верит», который предсказывал, что в будущем исчезнут театры и кино, а останется лишь телевидение. «Многие сейчас предсказывают нечто похожее в отношении информационных технологий, что не будет банков, будут только технологические компании. Я так не считаю», – подчеркнул Костин. Он отметил, что просмотр футбольного матча в смартфоне не заменит поход на стадион, «где эмоции, где люди».

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