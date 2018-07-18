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ВТБ откроет в Москве офис без сотрудников

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ВТБ планирует открыть в Москве свой первый офис, в котором обслуживать клиентов будут технические устройства, а не специалисты, рассказал президент банка Андрей Костин на Московском урбанистическом форуме.

«В ближайшее время планируем в Москве открыть первый такой офис, не очень практичный – просто чтобы людям показать, что такое офис без людей», – сказал Костин (цитаты по ТАСС).

Дистанционным и онлайн-банкингом, по данным на середину этого года, пользуются 44% клиентов российских банков, год назад – 31%, два года назад – 23%, сообщала накануне председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Дистанционные услуги прочно вошли в повседневную жизнь россиян, указал Костин: население совершает от трети до половины транзакций через удаленные каналы связи. Однако традиционные офисы в любом случае останутся в городском ландшафте, уверен банкир. 

Он напомнил слова одного из героев фильма «Москва слезам не верит», который предсказывал, что в будущем исчезнут театры и кино, а останется лишь телевидение. «Многие сейчас предсказывают нечто похожее в отношении информационных технологий, что не будет банков, будут только технологические компании. Я так не считаю», – подчеркнул Костин. Он отметил, что просмотр футбольного матча в смартфоне не заменит поход на стадион, «где эмоции, где люди».

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

Технологии
Новости

Путин поручил ускорить проект ракеты-носителя «Ангара»

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Президент России Владимир Путин на совещании с руководством ракетно-космической отрасли поручил форсировать развитие семейства ракет-носителей «Ангара», с тем чтобы запуск тяжелой модификации ракеты состоялся в 2021 году.

«Я жду более активной работы по развитию ракет-носителей семейства "Ангара", в том числе ракеты тяжелого класса "Ангара-А5", - сказал Путин, подчеркнув, что "Ангара" имеет огромное значение для обороноспособности страны.  »Для ее пусков нужно наращивать инфраструктуру космодрома «Восточный», разворачивать второй этап его строительства, организовать работу по возведению стартового стола для «Ангары». По плану ее пуск должен состояться в 2021 году», - поручил президент.

К 2021 году Россия откажется от единственного отработанного тяжелого носителя - ракеты «Протон», заявил в конце июня генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Его место займет тяжелая «Ангара-А5». «Протон» летает на на токсичном топливе и может запускаться только с Байконура, находящегося на территории Казахстана. Кислородно-керосиновая «Ангара-А5» была запущена единственный раз - с космодрома «Плесецк» в 2014 году.

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Политика
Новости

МИД назвал цель ареста россиянки в США

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Арест в США россиянки Марии Бутиной был приурочен к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, чтобы минимизировать ее эффект. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Такое впечатление, что кто-то взял часы, калькулятор и рассчитывал, когда нужно принять это решение об аресте Марии Бутиной для того, чтобы сделать все возможное для срыва итогов саммита, который состоялся с участием президентов России и США - вот настолько это было все подогнано по времени», - сказала Захарова.

По ее словам, МИД считает выдвинутые против Бутиной обвинения необоснованными. «Судя по опубликованным на сайте американского Минюста материалам, она обвиняется в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента. Такие абсолютно притянутые за уши претензии к нашей соотечественнице выглядят странно», - добавила Захарова. Ведомство предпринимает все возможные действия для защиты ее интересов. «Российское посольство в Вашингтоне вступило в контакт с американскими властями, добивается консульской встречи с Марией Бутиной. Возможность такой встречи нам обязаны предоставить», - сказала представитель МИДа.

По словам Захаровой, ФБР в деле Бутиной выполняет политический заказ. В США некие силы «продолжают нагнетать русофобскую истерику», подчеркнула Захарова.

В середине июля суд в Вашингтоне арестовал Бутину по обвинению в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации. Позже минюст США расширил обвинения в отношении нее. Ей были предъявлены обвинения по статье «работа иностранных агентом без регистрации». Бутиной в США грозит до 10 лет тюрьмы. В американском минюсте считают, что Бутина работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позже занял руководящую должность в Центробанке России. Американская сторона не называла его имени. Однако минюст США сообщил, что в отношении него в апреле 2018 г. были введены санкции.

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Политика
Новости

Российские власти не пустили на чемпионат мира по футболу 3000 иностранцев

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Более чем 3000 иностранным болельщикам был запрещен въезд в Россию во время чемпионата мира по футболу, рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Запрет на въезд получили иностранцы, замеченные ранее в правонарушениях на спортивных соревнованиях; информацию о них российские правоохранители получили от Центра международного полицейского сотрудничества. «Они не были сюда допущены и это тоже сказалось положительно на безопасном проведении ЧМ», – пояснил Колокольцев.

Безопасное проведение ЧМ обеспечивали более 100 000 сотрудников органов внутренних дел, отметил Колокольцев. «Полиция действовала вежливо, деликатно, к болельщикам, которые допускали малозначительные правонарушения, применялись меры профилактического характера», – добавил министр. По его словам, серьезных правонарушений во время ЧМ допущено не было.

Сейчас правоохранительные органы продолжают работать в усиленном режиме, так как иностранные болельщики могут оставаться в России до 24 июля, сказал Колокольцев.

Самые активные спонсоры чемпионата мира по футболу

Экономика
Новости

Рост доходов населения в июне продолжил падать

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Реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на уровень инфляции) в июне 2018 г. выросли по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 0,2% после роста на 0,3% в мае, 5,7% в апреле и 4,7% в марте, сообщает Росстат.

Зато по сравнению с маем доходы в июне увеличились сразу на 10,1%. А в первом полугодии 2018 г. к первому полугодию 2017 г. – на 2,6% (без учета единовременной выплаты пенсионерам в размере 5000 руб. в январе 2017 г., с учетом выплаты – на 1,6%).

В абсолютном выражении средние доходы в июне составили 33 282 руб., что на 9,5% больше, чем в мае, и на 3,2% – чем в июне 2017 г.

Среднемесячная начисленная зарплата в России в июне достигла 45 840 руб. (до вычета подоходного налога). Это на 4% превышает уровень мая и на 9,7% – июня прошлого года. Реальная зарплата в июне выросла к маю на 3,5%, а в годовом выражении – на 7,2%.

10 самых счастливых стран мира по версии ООН

Технологии
Новости

Путин поставил задачу запустить 640 спутников «Сферы» за шесть лет

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640 российских космических спутников проекта «Сфера» должны быть запущены за шесть лет - с 2022 по 2028 г., заявил сегодня президент России Владимир Путин на совещании c руководством ракетно-космической отрасли.

«Я знаю, что у вас есть качественные коммерчески привлекательные проекты, среди них программа "Сфера". В ближайшее время, в ближайшие несколько лет должно быть запущено более 600 спутников. По-моему, речь идет о 640 спутниках. В три этапа - к 2022, к 2024 и 2028 г.», - сказал президент.

О проекте «Сфера» Путин говорил во время прямой линии 7 июня, назвав его прорывной программой в области освоения космоса. «Новая программа «Сфера», которая предполагает запуск на ближайшие несколько лет 600 с лишним спутников, которые будут заниматься и позиционированием, и зондированием Земли, и связью. Это будет вообще прорыв», - сказал в июне Путин.

Программа «Сфера» выросла из проекта системы связи «Эфир» Роскосмоса и РКК «Энергия», говорил исполнительный директор Роскосмоса по развитию бизнеса Антон Жиганов. Полная стоимость системы «Эфир» из 300 спутников (включая инвестиции) емкостью 10 млн абонентов оценивалась в 300 млрд руб. - она была призвана конкурировать с глобальными системами связи OneWeb и Starlink. Для «Сферы» спутники будут существенно усложнены.

«Важно, что интерес к этому проекту проявляет как отечественный бизнес, так и зарубежные партнеры, и, конечно, его реализации нужно давать полный ход», - сказал сегодня президент.

Сейчас вся активная спутниковая группировка России не превышает 150 аппаратов.

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Финансы
Новости

Экс-предправления Татфондбанка Мусин признан банкротом

Ведомости
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Арбитражный суд Татарстана сегодня признал банкротом бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина и открыл конкурсное производство. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Заявление о признании Мусина несостоятельным в августе 2017 г. подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое в качестве конкурсного управляющего Татфондбанка предъявило его экс-предправления исковые требования на 16,8 млн руб. В ходе разбирательства сумма была увеличена до 180 млн руб.: в июне суд постановил включить эти требования в состав третьей очереди реестра кредиторов Мусина. Это задолженность по кредитам, выданным Татфондбанком в 2015 и 2016 гг., а также набежавшие проценты и неустойка, следует из решения суда.

ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта 2017 г. Банк входил в топ-50 крупнейших кредитных организаций России. Около 65% кредитного портфеля Татфондбанка составляли кредиты, связанные с бизнесом собственника, при этом основная часть заемщиков находилась в состоянии банкротства, отмечал ЦБ.

Против Мусина было возбуждено 13 уголовных дел по признакам злоупотребления полномочиями. Все дела связаны с предполагаемым хищением денежных средств Татфондбанка через вывод залогового имущества по нескольким кредитным договорам в сумме более 18 млрд руб. Ущерб от действий бывшего председателя правления Татфондбанка превысил 50 млрд руб., сообщали следственные органы.

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Политика
Новости

Минюст приостановил регистрацию партии Навального

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Министерство юстиции приостановило регистрацию партии оппозиционера Алексея Навального «Россия будущего». Письмо Минюста со списком возражений на устав партии Навальный опубликовал на своем сайте.

В списке из восьми претензий Минюста есть возможность членства в партии лиц без постоянного места проживания и нарушение нумерации пунктов.

По мнению оппозиционера, претензии министерства «строятся на надуманных противоречиях», а другие пункты «можно найти в свежих зарегистрированных уставах действующих партий». Навальный обещает устранить нарушения, собрать новый съезд, после чего «нашу партию обязаны зарегистрировать», считает опозиционер.

«Мы регистрации своей партии требуем. И сейчас регистрируем ее уже в седьмой раз», - написал Навальный.

Учредительный съезд «России будущего» прошел в Москве в середине мая. Навальный на нем не был, так как отбывал 30 суток ареста. В конце июня партия сдала документы в Минюст, причем юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что «пакет документов в идеальном порядке».

Съезд партии Навального должен был пройти в начале марта, но в конце февраля у Навального отобрали название его незарегистрированной Партии прогресса. Так была названа партия «Гражданская позиция», которая входит в пул партий политтехнолога Андрея Богданова. В руководство партии вошел бывший сотрудник московского штаба Навального Виталий Серуканов, который до того со скандалом покинул штаб.

В 2013 г. Богданов уже называл одну из своих партий названием, которое было у незарегистрированной партии Навального. Партия Богданова «Родная страна» тогда сменила свое название на «Народный альянс». Навальный безуспешно обжаловал смену названия в суде.

В 2014 г. была еще одна попытка зарегистрировать Партию прогресса. Партия зарегистрировала необходимые по закону 44 региональных отделения, но Минюст счел, что это было сделано позже установленного шестимесячного срока, и лишил ее регистрации.

Экономика
Новости

Путин раскритиковал Минфин за формальный подход к запросам МЧС

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Президент России Владимир Путин раскритиковал Минфин за излишне формальный подход к запросам МЧС о выделении средств, передает ТАСС. В частности, глава государства недоволен нынешними проволочками с выделением Якутии, Забайкальскому краю средств из федерального бюджета на ликвидацию последствий ЧС.

«Республика подготовила соответствующие запросы на финансирование, но денег им так и не дали», - заявил Путин на совещании с членами правительства после доклада главы МЧС Евгения Зиничева о ликвидации последствий стихии в Забайкалье.

Министр финансов Антон Силуанов пояснил президенту, что обращение региональных властей «не соответствовало уровню федеральной ЧС, который определен решением правительства». По его словам, Минфин вместе с правительством края доработал обращение, деньги будут выделены. «Необходимые ресурсы выделим, деньги в резервном фонде на МЧС есть», - заверил он.

«Антон Германович (Силуанов - "Ведомости"), ну согласитесь, что звучит это как-то странновато: мало запросили. Мы их заставили переписать, и теперь они запросили побольше, и теперь надо выдавать», - сказал в ответ Путин. «Может, так формально не стоило подходить? Вышли бы в правительство, обсудили бы ситуацию. Ну зачем? Только время теряли», - добавил глава государства. Путин попросил Силуанова не затягивать, подходить «гибче» к вопросу выделения денег из бюджета на ликвидацию последствий ЧС. «Там же работать надо, им деньги нужны», - отметил президент, добавив, что Якутия направила запросы на получение денег еще в середине июня.

В этом году режим ЧС из-за паводка был введен в Якутии в середине мая.

10 крупнейших природных катастроф в России

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Политика
Новости

Путин согласился платить по 150 000 рублей за первого ребенка на Дальнем Востоке

Ведомости
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Президент Владимир Путин в целом одобрил программу дополнительных мер поддержки Дальнего Востока, сказал журналистам в среду после совещания с президентом вице-премьер Юрий Трутнев. По предварительным подсчетам, эти меры обойдутся в 30 млрд руб. ежегодно, уточнил Трутнев.

Программа, в частности, включает ряд социальных мер: выплаты за рождение первого ребенка на Дальнем Востоке в размере 150 000 руб., увеличение на 30% суммы материнского капитала по сравнению с остальной Россией, а также четырехкратный рост подъемных переезжающим на Дальний Восток – до 1 млн руб., рассказал чиновник. Пособие за рождение первого ребенка будет увязано с проживанием на Дальнем Востоке – просто так приехать, получить его и уехать будет нельзя, отметил Трутнев.

Дополнительные меры поддержки Дальнего Востока требуются потому, что до сих пор не удалось остановить убыль населения в регионе, рассказал чиновник. Это происходит несмотря на то, что доля инвестиций, поступающих в Россию через Дальний Восток, увеличилась за пять лет с 2% до 30%, следовало из слов Трутнева.

Как Путин щуку ловил

Политика
Новости

Суд приговорил бывшего начальника МУРа к условному сроку по делу о коррупции

Ведомости
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Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника Московского уголовного розыска (МУР) Виктора Трутнева к пяти годам колонии условно. Он был признан виновным в посредничестве мошенничеству, передает ТАСС.

«Признать Трутнева виновным по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере - "Ведомости") и назначить ему условное наказание в виде пяти лет колонии с испытательным сроком на три года», - огласил решение судья. Ранее суд смягчил обвинение, переквалифицировав его на покушение на мошенничество.

Следствие считает, что Трутнев вместе с другими фигурантами дела в мае - июне прошлого года получил $70 000 в качестве взятки. Эти деньги экс-начальник МУРа должен был передать сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела в отношении гендиректора «Трансэко» Юрия Корнилова. Суд также признал виновными по делу бывших офицеров Балашихинского межрайонного отдела УФСБ Алексея Винокурова, Артура Юсуфова и Дениса Семенова.

В начале марта суд отправил Трутнева под стражу, однако позже изменил меру пресечения на домашний арест.

Во время прений сторон гособвинение попросило приговорить Трутнева к 10 годам колонии. Его адвокат в суде заявил, что подзащитный признал свою вину и активно сотрудничал со следствием, в связи с чем попросил снисхождения при назначении наказания.

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Бизнес
Новости

Boeing и Airbus набрали в Фарнборо заказов на $110 млрд

Ведомости
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Американский Boeing и европейский Airbus в сумме заключили сделок на поставку самолетов на $110 млрд на международном авиасалоне в Фарнборо. Поскольку многие заказы являются предварительными, а их суммы исчислены в каталожных ценах, речь скорее всего идет о примерном паритете между основными конкурентами, отмечает CNBC.

Новые заказы Boeing превысили $60 млрд. Крупнейшим контрактом американской компании стал заказ Vietjet Air на 100 лайнеров Boeing 737 MAX на $12 млрд в каталожных ценах. Air Lease Corp хочет купить 78 новых самолетов Boeing, грузоперевозчик «Волга-Днепр» заказал 34 самолета.

Сумма заказов Airbus составила $52 млрд. 80 самолетов A320neo стоимостью $8,8 млрд купит неназванный покупатель, еще на $5,5 млрд лайнеров купит новая авиакомпания основателя Jet Blue Дэвида Нилмана.

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