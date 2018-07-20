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ЦБ отозвал лицензию у «Тагилбанка»

Банк России с 20 июля отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у нижнетагильского «Тагилбанка». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Банк занимает 409 место в банковской системе России.

ЦБ объяснил принятое решение тем, что банк использовал низкоэффективную модель развития, а также завышал балансовую стоимость имущества. Отражение реальной стоимости выявило ухудшение финансовых показателей и создало риски банкротства. За последний год ЦБ 4 раза вводил в отношении «Тагилбанка» механизм надзорного воздействия, в том числе ограничение на привлечение вкладов населения.

Отзыв лицензии связан, в частности, с нарушением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, а также с «наличием реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».

В банке назначена временная администрация. «Тагилбанк» является участником системы гарантирования вкладов.