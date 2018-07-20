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Финансы
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ЦБ отозвал лицензию у «Тагилбанка»

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Банк России с 20 июля отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у нижнетагильского «Тагилбанка». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Банк занимает 409 место в банковской системе России.

ЦБ объяснил принятое решение тем, что банк использовал низкоэффективную модель развития, а также завышал балансовую стоимость имущества. Отражение реальной стоимости выявило ухудшение финансовых показателей и создало риски банкротства. За последний год ЦБ 4 раза вводил в отношении «Тагилбанка» механизм надзорного воздействия, в том числе ограничение на привлечение вкладов населения.

Отзыв лицензии связан, в частности, с нарушением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, а также с «наличием реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».

В банке назначена временная администрация. «Тагилбанк» является участником системы гарантирования вкладов.

Бизнес
Новости

Новак назвал сроки создания совместной организации России и ОПЕК

Ведомости
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Новая организация на платформе ОПЕК+ может заработать с 1 января 2019 г. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС. Чиновник добавил, что наименование для новой организации еще предстоит выбрать, как и место размещения штаб-квартиры.

По словам министра, новая организация сохранит функции регулирования нефтедобычи и, если потребуется, вернется к ее сокращению. При этом, по его мнению, в обозримом будущем перепроизводства нефти не будет, несмотря на недавнее решение ОПЕК+ нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки. «Наоборот, рынок ребалансируется, назревает дефицит», - полагает министр энергетики.

В июне Россия и Саудовская Аравия согласовали продление Венского соглашения, известного как альянс ОПЕК+, на бессрочной основе. «Я хотел бы напомнить, что два дня назад на встрече наследного принца Мухаммеда бен Сальмана в Москве с президентом Путиным тоже было одно из исторических решений - это продление взаимодействия между нашими странами, так называемое соглашение ОПЕК+, на бессрочной основе», - говорил Новак 17 июня.

Министр отмечал, что в документе об организации, скорее всего, не будет конкретных объемов, но «будет закреплена возможность принимать решение [о регулировании добычи], если потребуется». Принятое сторонами решение предусматривает институализацию существующей платформы. Секретариат ОПЕК приступил к подготовке необходимой документации для создания новой организации, она займет несколько месяцев.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Недвижимость
Новости

Компания Вексельберга достроит жилые дома на севере Москвы

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ГК «Кортрос» может получить 65% в проекте строительства жилых домов для дольщиков «СУ-155 на улице Бочкова, 11а у станции метро "Алексеевская". Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на сообщение Федеральной антимонопольной службы. В сообщении, на которое ссылаентся издание говорится, что что ООО «ЭлитКомплекс» получило предварительное согласие на приобретение 65% в уставном капитале ООО «Промсоюз».

«Промсоюз», аффилированный с Capital Group Павла Те, владеет участком на улице Бочкова. Головная компания «ЭлитКомплекс» — RSG International, которая, в свою очередь, контролируется «Кортросом», указано в «СПАРК-Интерфакс». Владелец RSG International — Виктор Вексельберг. В пресс-службе «Кортроса» вчера не отвечали на звонки «Ъ». В Capital Group от комментариев отказались.

Ранее основным застройщиком площадки для дольщиков «СУ-155» на севере Москвы должна была стать компания Capital Group Павла Те. Но компания решила переключиться на застройку крупных участков домами в рамках программы реновации и сократила свою долю в проекте на ул. Бочкова до 35%.

О партнерстве «Кортроса» и Capital Group в рамках строительства на улице Бочкова стало известно осенью прошлого года, но условия сотрудничества, в том числе распределение долей, стороны не разглашали. Общий объем инвестиций в проект составит около 33 млрд руб., говорил ранее президент «Кортроса» Вениамин Голубицкий, пишет «Коммерсант». Проект ГК «СУ-155» изначально предполагал строительство на территории бывшего Калибровского завода на ул. Бочкова около 200 000 кв. м недвижимости.

Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у Южного регионального банка

Ведомости
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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Южного регионального банка. Об этом говорится в сообщении регулятора. Банк входит в систему страхования вкладов.

По величине активов на 1 июля кредитная организация занимала 487 место в банковской системе, говорится в сообщении. Банк, по данным ЦБ, не оказывал существенного влияния на показатели банковского сектора Ростовской области.

В сообщении указывается, что ЦБ ранее неоднократно применял в отношении Южного регионального банка меры надзорного воздействия, в том числе ограничивал привлечение вкладов населения. По данным регулятора, банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски и нарушал требования нормативных актов ЦБ «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ранее сегодня ЦБ лишил лицензии на осуществление банковской деятельности нижнетагильский «Тагилбанк». ЦБ объяснил решение об отзыве лицензии тем, что банк использовал низкоэффективную модель развития, а также завышал балансовую стоимость имущества. Отражение реальной стоимости выявило ухудшение финансовых показателей и создало риски банкротства. Кредитная организация занимала 409 место в банковской системе страны.

10 крупнейших банков континентальной Европы

Политика
Новости

Посольство России запросило разъяснения по поводу ареста Бутиной

Ведомости
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Российское посольство в США запросило у американских властей разъяснения по поводу ареста задержанной в Вашингтоне россиянки Марии Бутиной. Об этом говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном на странице в Facebook.

В сообщении посольства отмечается, что россиянка, задержанная 15 июля по обвинению в работе в США иностранным агентом, при задержании испытала «стресс и психологическое давление» и «тяжело адаптируется к тюремным условиям». В то же время Бутина «чувствует себя нормально» и на здоровье не жалуется, уточняет посольство. Сообщение дипломаты опубликовали после того, как посетили Бутину в вашингтонской тюрьме.

«Как и любой нормальный человек, к тюремным условиям Мария адаптируется тяжело. При этом держится бодро, уверена в своей невиновности, твердо намерена доказывать это в суде», - говорится в заявлении. «Конечно, она была очень рада увидеть наших дипломатов, ощутить моральную поддержку», - отмечают дипломаты. В сообщении отмечается, что Бутина попросила сообщить ее родителям, «чтобы не волновались».

Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. 18 июля суд решил оставить ее под стражей до начала судебного разбирательства. По мнению минюста США и Федеральной прокуратуры страны, гражданка России может попытаться покинуть территорию США, если ее выпустят под залог. В США ей грозит до 15 лет заключения.

Американские следователи полагают, что Бутина поддерживает контакты с российской разведкой, указывало Reuters. В 29-страничном ходатайстве, которое прокуратура направила суду, говорилось также, что россиянка поддерживала связь с российскими «олигархами». Во время судебного заседания, на котором рассматривалась мера пресечения, Бутина не признала своей вины.

Кто шпионил в пользу России

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о расширении авиапарка «Победы» за счет Boeing

Ведомости
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Лоукостер «Аэрофлота» «Победа» договорился с Boeing о поставке 15 машин новой версии 737MAX8 с конца 2019 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в лизинговой отрасли.

В «Победе» изданию заявили, что рассматривают возможность расширения своего парка за счет новых 737MAX, но не стали раскрывать деталей. В Boeing тему не комментируют. Собеседник в «Аэрофлоте» заявил, что 15 новых машин 737MAX8 уже заказаны «Победой». Поставки запланированы на осень 2019 г. Сейчас «Победа» располагает 20 машинами Boeing 737 NG, до середины 2019 г. их будет еще на 10 больше. К 2020 г. в парке «Победы» должно быть 45 самолетов.

«Аэрофлот» планирует расширять свой парк за счет российских МС-21, относящихся к тому же типу судов, что и интересующие «Победу» Boeing. На годовом собрании акционеров «Аэрофлота» была одобрена сделка операционной аренды 50 МС-21–300 на 12 лет. Лизингодателем выступает структура «Ростеха» «Авиакапитал-сервис». Поставки намечены на 2020-2026 гг. с возможностью переноса. Лизинговая цена сравнима с зарубежными аналогами, но будет ниже для стартового заказчика — $370 000 вместо $429 000. При этом за первые 20 МС-21 в течение первых трех лет поставок «Аэрофлот» получит компенсацию за сниженный гарантированный налет относительно зарубежных судов в размере $45,14 млн ($2,26 млн на судно). Общая сумма сделки составит $5,3 млрд, в том числе $3,6 млрд за лизинг.

Политика
Новости

Минобороны сообщило об успешном испытании модернизированной противоракеты

Ведомости
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Об успешном испытательном пуске модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) сообщила газета «Красная звезда». Испытания состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

«В ходе испытательного пуска ракета в полном объеме выполнила сложную программу полета и успешно поразила условную цель», - рассказал замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Приходько.

Противоракета развивает скорость около 4 км/с. и может уничтожить боеголовку противника на максимальном удалении.

Издание отмечает, что все элементы противоракеты произведены на российских предприятиях из отечественных комплектующих. Ожидается, что в ближайшее время начнется серийное производство этого типа вооружения и его последующая поставка в воинские части на замену аналогам образца 1995 г.

Об успешных испытаниях модернизированных противоракет Минобороны сообщало в феврале 2018 г. Система ПРО защищает Москву и Центральный промышленный район от баллистических ракет. Данная система также способна предупреждать о ракетном нападении и контролировать космическое пространство над регионом.

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Политика
Новости

Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина при разладе отношений с Москвой

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп допустил, что может стать для своего российского коллеги Владимира Путина злейшим врагом. Об этом Трамп заявил в интервью CBS.

Трамп уточнил, что «поладить» с Путиным и Россией было бы «хорошо, а не плохо», но если этот путь не сработает, он может стать для российского президента «худшим врагом». Президент США подчеркнул, что и нынешняя его политика по отношению к Путину является более жесткой, а возможно, и самой жесткой из тех, что когда-либо проводил Белый дом.

В доказательство Трамп напомнил о введении Белым домом антироссийских санкций и о высылке 60 дипломатов. Отдельно он остановился на критике проекта «Северный поток - 2» и поддерживающей его Германии. Ранее госдепартамент дал понять, что сотрудничество по этому проекту с Россией может повлечь для западных компаний санкционные риски.

Столь жесткой политики в отношении России не проводил ни один американский президент, отметил Трамп. Особенно он раскритиковал своего предшественника Барака Обаму, который, по версии действующего главы администрации, был для России слишком мягок.

Личная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. В числе обсуждавшихся тем были обозначены Украина, Сирия и КНДР. На следующую встречу, которая может состояться уже осенью, Трамп пригласил Путина в Вашингтон.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Reuters узнал о возможном содержании кубинского кобальта в батареях для Tesla

Ведомости
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Эксклюзивный поставщик аккумуляторных батарей для электромобилей Tesla концерн Panasonic мог использовать при их производстве кобальт с Кубы, против которой действуют санкции США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух знакомых с вопросом собеседников.

Представители Panasonic заявили, что не могут определить, какая часть кобальта, используемая при производстве батарей для Tesla, была поставлена с Кубы, поскольку ресурсы, поступившие от разных поставщиков, совместно используются на нескольких этапах производственных процессов. В результате японский концерн «решил приостановить свои отношения со своим канадским поставщиком», заявили в Panasonic, не уточнив названия компании. Кобальт этого поставщика использовался для батарей, используемых в Tesla Model S и Model X, но лишь после февраля 2018 г., признали в Panasonic.

Собеседники агентства отмечают, что поставщиком кубинского кобальта для Tesla была канадская Sherritt International. Ей принадлежит 50% в СП с государственной кубинской General Nickel Company, производящем кобальт на шахте Моа. В Sherritt отказались от комментариев о поставках кобальта Panasonic.

Помимо Sherritt кобальт для Panasonic поставляет также Sumitomo Metal Mining, которая производит большую часть своих материалов на Филиппинах. Источники агентства утверждают, что именно на Sumitomo приходится большая часть поставок для создания аккумуляторных батарей.

В Tesla заявили, что компания «стремится в ближайшем будущем достичь практически нулевого использования кобальта».

В конце июня руководитель автомобильного подразделения Panasonic Йошио Ито заявлял, что резкий рост производства Tesla Model 3 привел к дефициту аккумуляторных батарей. При этом Tesla продолжает наращивать темпы производства. По итогам июня компания отчиталась о производстве 5000 Model 3 за месяц, на июль заявлена цель в 6000.

В адрес компании звучат обвинения в завышении объемов фактического производства, а также использовании бракованных батарей и повторном применении сломанных деталей.

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Политика
Новости

Bloomberg узнал о предложении Путина провести референдум на Донбассе

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на встрече в Хельсинки 16 июля с лидером США Дональдом Трампом предложил провести на Донбассе референдум для разрешения конфликта на востоке Украины. Об этом Путин рассказал российским дипломатам через три дня после саммита, сообщает Bloomberg со ссылкой на присутствовавших на встрече собеседников.

Путин предложил провести референдум о статусе Донбасса под эгидой международных наблюдателей, рассказали собеседники агентства. Позже Трамп написал о «большом успехе», достигнутом на саммите. Украина значилась в числе обсуждавшихся на российско-американской встрече тем.

Предложение о референдуме не было озвучено на совместной пресс-конференции Путина и Трампа, поскольку хозяин Белого дома попросил время обдумать предложение Москвы и пока не объявлять о нем публично. Администрация США не смогла оперативно прокомментировать эту информацию. Пресс-секретарь российского президента не стал комментировать вопрос, отметив лишь, что на встрече с Трампом «некоторые новые идеи обсуждались» и они еще «будут прорабатываться».

В 2017 г. с предложением провести референдум о статусе Донбасса в случае невыполнения Киевом минских соглашений выступил экс-президент Украины Виктор Янукович. Об этом он заявлял в открытом послании лидерам Польши, Франции и Германии, США и России. Также он предлагал включить в «нормандский формат» переговоров об урегулировании на Украине «представителей протестующей стороны, представляющей народ Донбасса».

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Политика
Новости

Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригласил российского лидера Владимира Путина посетить осенью 2018 г. Вашингтон. Об этом в Twitter написала представитель Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, приглашение российской стороне Болтон уже передал. «Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Стороны уже обсуждают этот вопрос», - написала она.

В конце июня Болтон приезжал с рабочим визитом в Москву для организации встречи российского и американского президентов. Во время пребывания в столице советник Трампа встретился с Путиным. Он также пообщался тогда с помощником президента по международным вопросам Юрием Ушаковым.

Как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки

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Стиль жизни
Новости

Глава оргкомитета ЧМ предложил ужесточить наказание за прорыв на футбольное поле

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Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин считает необходимым ужесточить наказание за прорывы на футбольное поле. Об этом он заявил в интервью изданию «Спорт-экспресс».

«На мой взгляд, наказания за прорывы на поле нужно ужесточить. Например, в Англии за такое могут завести уголовное дело. Там даже у поля есть специальные таблички, напоминающие о том, что может грозить за прорыв» – так он прокомментировал акцию участников Pussy Riot, которые 15 июля во время финального матча чемпионата мира выбежали на футбольное поле.

По словам Сорокина, акция его расстроила. «Лично мне было крайне неприятно, отношусь к произошедшему резко негативно», – сказал он, добавив, что выбежавшие на поле люди неуважительно отнеслись к труду тысяч человек. Они воспользовались полицейской формой и устроили акцию. «С другой стороны, теперь воспринимаем это как некую фишку финала. Драматургический поворот», – сказал Сорокин.

По его словам, сотрудников, которые пропустили ряженых к полю, накажут. «Пристыдим. Конечно, это неправильно, что они их не остановили. Это нарушение, к стюардам применят дисциплинарные меры», – добавил он. По его словам, произошедшее является уникальным случаем. В России к сотруднику в форме относятся с уважением. Этим воспользовались участники акции. «Стюарды поступили непрофессионально. Но чрезмерно их обвинять тоже не стоит. Уж чересчур хитрыми оказались люди, выбежавшие на поле», – сказал он.

В понедельник, 16 июля, Хамовнический районный суд Москвы признал четырех участников Pussy Riot, устроивших акцию «Милиционер вступает в игру», виновными в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч. 3 ст. 20.31 КоАП) и незаконном ношении форменной одежды со знаками различия правоохранительных или контролирующих органов (ст. 17.12 КоАП). Суд дал им по 15 суток административного ареста и запретил посещать спортивные соревнования в ближайшие три года.

Чем запомнится чемпионат мира–2018

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