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ЦБ отозвал лицензию у Южного регионального банка

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Южного регионального банка. Об этом говорится в сообщении регулятора. Банк входит в систему страхования вкладов.

По величине активов на 1 июля кредитная организация занимала 487 место в банковской системе, говорится в сообщении. Банк, по данным ЦБ, не оказывал существенного влияния на показатели банковского сектора Ростовской области.

В сообщении указывается, что ЦБ ранее неоднократно применял в отношении Южного регионального банка меры надзорного воздействия, в том числе ограничивал привлечение вкладов населения. По данным регулятора, банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски и нарушал требования нормативных актов ЦБ «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ранее сегодня ЦБ лишил лицензии на осуществление банковской деятельности нижнетагильский «Тагилбанк». ЦБ объяснил решение об отзыве лицензии тем, что банк использовал низкоэффективную модель развития, а также завышал балансовую стоимость имущества. Отражение реальной стоимости выявило ухудшение финансовых показателей и создало риски банкротства. Кредитная организация занимала 409 место в банковской системе страны.

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