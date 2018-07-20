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ЦБ согласовал повышенные коэффициенты риска по дорогим потребкредитам

ЦБ после совещания с банками в пятницу решил не так жестко ограничить рост потребительских кредитов, рассказал «Интерфаксу» зампред ЦБ Василий Поздышев. Коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам, выданным после 1 сентября 2018 года, повышены будут, но меньше, чем изначально предлагал регулятор.

По кредитам с полной стоимостью кредита (ПСК) от 10% до 15% будет применяться коэффициент риска 120% (сейчас 100%, ЦБ предлагал 130%), по кредитам с ПСК от 15% до 20% - коэффициент риска 140% (сейчас 110%, предлагалось 150%). По кредитам с ПСК в диапазоне 20-25% регулятор предлагает установить коэффициент 170% (сейчас 120%, было предложение повысить до 180%). Для кредитов с ПСК в интервале 25-30% коэффициент риска вырастет до 200% со 140% (здесь изменений нет).

Банк России продолжит рассматривать другие предложения банков по стабилизации роста необеспеченного потребительского кредитования, отметил Поздышев.

На прошлой неделе ЦБ объявил, что собирается с 1 сентября сделать менее выгодной для банков выдачу потребительских кредитов, если их полная стоимость превышает 10% годовых. Для таких кредитов при расчете нормативов будут применяться повышенные коэффициенты риска – это значит, что для них банкам потребуется больше капитала. Чем выше риск, тем ниже значение норматива достаточности капитала.

ЦБ беспокоит рост портфелей необеспеченных кредитов населению: этой весной он в среднем составил 17,8% в месяц (в годовом выражении). Доходы населения растут намного медленнее - на 5% (в номинальном выражении).