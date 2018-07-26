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Полиция оцепила здание посольства США в Пекине после сообщений о взрыве

Полиция временно оцепила здание посольства США на северо-востоке Пекина, сообщает издание Global Times, подконтрольное Коммунистической партии Китая. Как отмечает Bloomberg, у здания посольства был виден дым. О причинах его появления поступает противоречивая информация.

Reuters со ссылкой на очевидцев событий передает, что возле американской дипмиссии был слышен взрыв. Официального подтверждения этой информации нет. Полиция Пекина не ответила на запрос, а представитель посольства США сказал, что пока не может прокомментировать, так как уточняет информацию, передает Associated Press.

Сотрудники посольств Индии и Южной Кореи, которые находятся недалеко от посольства США, заявили, что работают в штатном режиме и не в курсе событий.

#UPDATE Police temporarily cordoned off US embassy in Beijing. Local residents heard a "thunder-like bang" at around 1:30 pm near the embassy. GT reporter at the scene said scent of explosives lingered on for half an hour. pic.twitter.com/RXiaho95kX — Global Times (@globaltimesnews) 26 июля 2018 г.

Собеседник Reuters сообщил, что около посольства США находится 7-8 полицейских машин. Один из очевидцев видел, как полицейские осматривали автомобиль около посольства. На фотографиях, появившихся в социальных сетях, видно, что дым поднимается около входа на территорию дипмиссии, у которого собираются желающие получить визу, описывает Reuters.

Global Times в своем Twitter пишет со ссылкой на очевидцев, что полиция задержала женщину, которая облила себя бензином и пыталась совершить самосожжение у здания посольства. При этом издание отмечает, что пока не ясно, связано ли это с информацией о произошедшем взрыве возле посольства США. Свидетели рассказали, что слышали похожий на гром звук. Корреспондент издания утверждает, что на месте событий ощущался запах взрывчатых веществ.

Китайские диссиденты нередко пытаются совершать попытки поджога или другие насильственные акты, указывает Bloomberg. Например, в 2013 г. в международном аэропорту Пекина был организован взрыв. В том же году трое представителей уйгурского национального меньшинства убили себя и двух случайных прохожих, въехав в толпу на автомобиле на площади Тяньаньмэнь.